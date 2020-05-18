“Bir kapı kapanırsa, bir başka kapı açılır!”

Graham Bell’in ünlü sözünün orijinali şöyledir:

“Bir kapı kapandığında, başka bir kapı açılır ama biz genellikle kapanan kapıya pişmanlıkla bakakaldığımız için, açılan yeni kapıları göremeyiz.”

Graham Bell’in yaşamında kapanan ve açılan kapılar:

Graham Bell yaşamı boyunca birçok kayıp yaşamıştır. Ağabeyini ve erkek kardeşini tüberküloz yüzünden, iki oğlunu ise daha çocuk yaşta iken kaybetmiştir. Telefonun icadı sırasında defalarca başarısız olmuştur. Bununla birlikte Graham Bell’in yaşamı övgüye değer birçok başarı ile de doludur. İcatlar üzerinde çalışmaya daha cocukluk döneminde başlamıştır. İlk icadı mısır soyma makinesidir. Annesi işitme engelli olan Graham Bell, babası ve dedesi gibi, işitme engellilerin iletişimlerini kolaylaştıracak sistemler üzerine çalışmış, bu alanda önemli geliştirmelere imza atmıştır. Kör, sağır ve dilsiz olmasına rağmen muhteşem işler başaran Hellen Keller’in yaşamında çok önemli bir rol oynamıştır. Helen Keller, karanlıktan aydınlığa geçmesini sağlayan kapıyı, Alexander Graham Bell sayesinde bulduğunu söylemiş, ünlü otobiyografisini ona ithaf etmiş ve kitabında sözlerine şöyle başlamıştır: Bir mutluluk kapısı kapandığında, bir başkası açılır ama biz sıklıkla uzun bir süre kapanan kapıya bakakalarız ve bizim için açılmış başka kapıları bu yüzden göremeyiz.”

Belirsizlik korkusu ve kaçan fırsatlar!

Birçok insan değişimden hoşlanmaz ve değişime direnir. Çünkü değişim insanı en çok rahatsız eden belirsizlik durumu ile kolkola ilerler. Ancak belirsiz alanlara girmeden gelişmek ve ilerlemek, mümkün değildir. Belirsizliğin yol açtığı korku, kapanan kapılara odaklanmamıza neden olur. Oysa kapanan bir kapı, bazıları için kayıp ve başarısızlık anlamına gelmekten ziyade, gelişme ve ilerleme için bir fırsat anlamına gelir. Sadece kapanan kapılara aldırmadan yollarına devam edebilenler, Graham Bell’in tavsiyesine uyarak, yeni kapıları görebilirler.