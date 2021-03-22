BİR EFSANENİN HAYATI (LIFE OF A KING) FİLMİNİN KONUSU NEDİR OYUNCULARI KİMLERDİR?

BİR EFSANENİN HAYATI (LIFE OF A KING)

YAPIM YILI: 2013

YÖNETMEN: JAKE GOLDBERGER

OYUNCULAR: CUBA GOODING JR.,DENNIS HAYSBERT, GEORGE DICK





Eugene Brown hayatını hep suç işleyerek geçirmiş ve sonunda mahkûm olmuş bir adamdır. Hapis hayatı bitmiş ve artık tahliye edilmiştir. Hapishane yıllarında bir karar alıp suç dünyasını geride bırakmaya niyetlidir. Bunu yaparken ilk olarak çocukları düşünüp, onları pis işlere bulaşmalarından evvel kurtarmayı amaçlar.

Eugene Brown'un gerçek hayat hikayesinden esinlenilerek yapılmıştır.

OYUNCULAR:

CUBA GOODING JR

DENNIS HAYSBERT