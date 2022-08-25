Bir dönemin kültür noktası olan ’Vatan Kahvesi’ açılıyor

Antalya’da 1983 yılında yıkılan, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi çerçevesinde yeniden inşa edilen, Antalya’nın simge yapılarından ’Vatan Kahvesi’, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneğince imzalanan protokolle yeniden kente kazandırılacak. Kahvenin önümüzdeki nisan ayında açılması planlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yok olan ama kentin hafızalarında önemli yer edinen yapıları yeniden canlandırdıklarının altını çizdi.

1983 yılında yıkılan yapılardan Vatan Kahvesi’ni aslına uygun olarak yeniden kent hayatına kazandıracaklarını dile getiren Böcek, “Eski Antalyalılar burayı bir kültür noktası olarak tanımlıyorlardı. Yıllar içinde kentteki buluşma mekanlarının sayısı artınca Vatan Kahvesi ayrıcalıklı yerini kaybetmiş ve 1983 yılında yıkıldı. Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği ile yapılan protokolle, Vatan Kahvesi’nin kentin kültürel değerlerini tanıtmasını, gastronomi turizmine katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Vatan Kahvesi’ni Antalya gastronomisine yatırım yapan işletmelere yönelik eğitimler ve atölye çalışmalarını düzenleneceği bir merkez olmasını hedefliyoruz. Turizm ve yeme içme sektörüne nitelikli personel yetiştirmek için kahve hazırlama uzmanı programları düzenleyeceğiz. Ayrıca Vatan Kahvesi’nin içinde bulunduğu Karaalioğlu Parkı’nda her yıl düzenli olarak Uluslararası Antalya Kahve Festivali yapmayı planlıyoruz” dedi.

"Kentin değeri canlandırılıyor"

Başkan Böcek, Barbaros Çay Bahçesi, Atatürk Kapalı Spor Salonu, ipek böcekçiliği eğitimlerinin Çevre Eğitim Merkezi Eğitim Merkezi ve Halkevi gibi bir çok değeri canlandırdıklarını kaydetti.

Başkan Böcek, 23-25 Eylül tarihleri arasında Antalya’da Uluslararası Gastronomi Fuarı’nı gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

"Hayalimizdi"

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Zeki Özen,15 yıl önce kurulan bir dernek olduklarını ve amaçlarının kent gastronomisine katkı sunmak olduğunu bildirdi.

Vatan Kahvesi’ni yeniden Antalya’ya kazandırmak gibi bir hayallerinin olduğunu ifade eden Özen, “Bu hayalimizi Başkan Böcek ile paylaştık ve olumlu karşılandık. Burayı gerek sektörel, gerek eğitim vizyon geliştirme ve kahve üretim servis noktası olarak hayal ettik. Bu hayalimize olumlu karşındı. Antalya’ya hayırlı uğurlu olsun. Antalya’nın yıkılmaz parçası olacak bir yerolacak” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Böcek, ve Özen protokolü imzaladı. Etrafı açık bir fuaye alanı şeklinde olan Vatan Kahvesi’nin, içindeki değişikliklerin tamamlanarak, önümüzdeki nisan ayında hizmete girmesi bekleniyor.