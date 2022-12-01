Bir Demet Muhabbet

Salonu dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlanan Demet Akbağ gösterisinde; çocukluğunda ev halkına yaptığı gösterilerden başlayarak hayat yolculuğunu paylaştı. İlk tiyatro oyunlarından sinema filmlerine, sahne gösterimlerinden televizyon dizilerine kadar pek çok anının anlatıldığı gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Hayat verdiği pek çok karakterin ortaya çıkış hikâyesinden 70 saniyelik ilk sahne deneyimine uzanan anılarını paylaştığı gösteride seyirciler hem güldü hem de duygulandı. İlk olarak Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü Tiyatrosu’nda sahneye çıkışını anlatan Akbağ, Şehir Tiyatroları’nda izlediği çocuk oyunları ile oyuncu olmak istediğini keşfettiğini söyledi. Babaannesinin kendisini ve kardeşini oyunlara, gösterilere götürdüğünü belirten Akbağ böylece sahne ile küçük yaştan gönül bağı kurmuş. ‘90’lar dediğimizde pek çoğumuzun aklında beliren ve TV’ye tiyatroyu taşıyan “Bir Demet Tiyatro”nun yolculuğuna da seyirciyi ortak etti usta isim. Demet Akbağ, gösteride yapılan espriler anlaşılmadığı gerekçesiyle programın altıncı bölümde yayından kaldırılmak üzere olduğunu, kanal yönetiminden biraz daha sabretmelerini istediğini sonrasında ise yedi yıllık efsane sürecin başladığını konuklara açıkladı.