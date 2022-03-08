‘Bir Çerçeveye Sığan Emek’ sergisi ziyaretçilerine açıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel ’Bir Çerçeveye Sığan Emek’ isimli sergi sağlık çalışanı kadınların verdikleri emeği gözler önüne sermek için 8 Mart tarihinde ziyaretçilerine sunuldu.

Medicana Sağlık Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde önemli bir projeye daha imza attı. ’Bir Çerçeveye Sığan Emek’ sergisi 8-11 Mart tarihleri arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Sivas, Samsun, Konya ve Bursa hastanelerinde ziyaretçilere sergileniyor. Serginin yanı sıra sağlıkta ve kadına şiddete dikkat çeken ve sağlık çalışanlarının rol aldığı film, sağlık grubunun dijital alanlarında gösterime sunuluyor. Pandemi gibi zor koşullar altında bile hayat kurtarmayı ilke edinen sağlık çalışanlarını tüm ön yargılardan ve etiketlerden uzak tutarak, sadece verdikleri emeğin kutsallığını kadraja taşıdıkları fotoğraf sergisini 8 Mart Salı Günü Medicana Sağlık Grubu’nun hastanelerinde ziyaretçilerin beğenisine sundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel açılan sergi, sağlıkta çalışan kadınların emeğine dikkat çekerek, insan yaşamı ve sağlığına titizlikle emek veren kadınları gözler önüne seriyor.

Serginin başrol oyuncuları kadın ve gerçek sağlık çalışanları

Sergi, kadın sağlık çalışanlarının yaşatmak ve insan sağlığı için sahadaki mücadeleyi bir nebze olsun aktarabilmek ve dikkat çekmek için sergileniyor. Çekimini fotoğraf sanatçılarının üstlendiği sergide, sağlık grubunun tüm hastanelerinde ameliyathane başta olmak üzere sahada bizzat mücadele veren gerçek kadın sağlık çalışanları kadraja alındı. Doktor, hemşire, yardımcı sağlık personeli ve otelcilik hizmetlerinin aktif rol aldığı fotoğraflar 11 Mart gün sonuna kadar Medicana International İstanbul, Bahçelievler, Kadıköy, Ataşehir, Bursa, International Ankara, International Samsun, Konya, Sivas ve İzmir hastanelerinde sergilenecek.