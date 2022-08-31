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Binlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü
Kastamonu’nun Cide ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen fener alayına katılan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüdü.
Kültür Sanat 31.08.2022, 00:24
Kastamonu’nun Cide ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen fener alayına katılan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüdü.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu’nun Cide ilçesinde fener alayı düzenlendi. Cide Belediye Meydanında toplanan binlerce kişi, açtıkları Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle yürüdü. Marşlar eşliğinde, Atatürk Özgürlük ve Gençlik Parkına kadar yürüyen vatandaşlar, yerel sanatçılardan oluşan Zafer Orkestrası’nın sahne aldığı konserde eğlendi.
Konser sırasında Cide Belediyesi tarafından fener alayına katılan vatandaşlara aşure ikram edildi.
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