Binlerce Antalyalı, Cumhuriyet’in 98. Yılı etkinliklerinde bir araya geldi

Antalya ‘da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde oynayarak gönüllerince eğlendi. Fener alayına ise Sinan Kuzucu adındaki serebral palsi hastası 27 yaşındaki gencin dansı damga vurdu. Müzik eşliğinde gönlünce oynayan Sinan, etraftaki insanların sempatisini kazandı. Davullu zurnalı eğlencenin ardından vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanına kadar bayraklar eşliğinde yürüdü.

Cumhuriyet’in 98’inci yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Antalya’da da Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından fener alayı düzenlendi. Yürüyüş Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyanttan başladı. Yürüyüşe gelen binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla görsel şölen oluşturdu.

Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek katılmazken, CHP Antalya Milletvekilleri, CHP Antalya İl Başkanı , siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde bayrak ve Mustafa Kemal Atatürk posterleri taşıyan kalabalık marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

“Fener alayına serebral palsi hastası Sinan’ın damgası”

Fener alayı için varyantta oluşan kalabalığa 27 yaşındaki serebral palsi hastası Sinan Kuzucu’nun dansı damga vurdu. Sinan, çalan davul zurna eşliğinde gönlünce dans etti. Sinan’a ise çevredeki çocuklar ve vatandaşlar eşlik etti.