Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi, Senir köyünün batısında yer alan, yayla özellikli ve kayalık yerleşim alanlarına kurulmuş Bininler Kaya Evleri, doğal güzelliği ile görenleri adeta mest ediyor. Bölge halkı Roma ve Bizans dönemlerine ait olan Bininler Kaya Evleri’nin turizme kazandırılmasını istiyor

Milattan önce kurulduğu tespit edilen Roma ve Bizans dönemine ait yerleşim alanı olan Bininler Kaya Evleri turizme açılmayı bekliyor. Senir Köyü Muhtarı Osman Kılınç, "Milattan 800 veya bin yıl önce kurulmuş Roma, Genç Roma ve Bizans dönemine ait yerleşim alanlarıdır. Bizim burayı turizme açmak için birden fazla dilekçemiz ve başvurumuz var. Tabii biz belli bir yere kadar gidebiliyoruz muhtarlık olarak. Turizme açıldığı zaman, kurtarma kazısı yapılsa burada çok büyük bir alan yeraltı şehri çıkacaktır. Turizm için çok güzel biryer. Dediğimiz gibi bizim muhtarlık olarak gidebileceğimiz belirli bir yer var. 2009 - 2010’da muhtarlık yaptım o aralarda da vardır. Buranın Turizm açılması kurtarma çalışması yapılması için dilekçemiz mevcuttur. Bizimki artık bir yere kadar bundan sonrası devlete ait. Açılsa çok güzel turizme katkısı olacağına inanıyorum. Kilis’e yerimiz, saray yerimiz, kaya mezarları yukarılarda. Burası Bininler yüz değil bin tane mağaranın bulunduğu alan. Kazı yapılırsa daha çıkacağı da görülür" dedi.