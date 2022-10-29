Bingöl’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bingöl’de de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü programları çerçevesinde tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan V. K. Albay Necdet Durak ve Belediye Başkan V. M. Sait Kolak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde kurum müdürleri, askeri erkan ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı törende tebrikleri kabul etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı daha sonra Şehir Stadyumundaki tören ile devam etti. Burada konuşan Vali Ekinci, ‘’Bugün, milletimizin karakterine ve geleneklerine en uygun idare biçimi olan cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde öncelikle cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; sizleri en kalbi duygularla, sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizi, gazilerimizi ve isimsiz kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimiz, memleketimiz, cumhuriyetimiz, sonsuza kadar hür yaşasın. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun’’ dedi.

Program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm, karate ve Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Törene Vali Kadir Ekinci’nin yanı sıra 49. Komando Tugay Komutan V. K. Albay Necdet Durak, Belediye Başkan V. M. Sait Kolak, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlarımız katıldı.