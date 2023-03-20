Bin yıllık mumyalar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Niğde Müzesi’nde sergilenen yaklaşık bin yıllık sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Müze Müdürü Yakup Ünlüler yaptığı açıklamada, müzenin Orta Anadolu arkeolojisinin kronolojik bir düzenle sunulan 6 teşhir salonundan oluştuğunu söyledi. 5. salonda bir kadın ve 4 çocuk mumyasının sergilediğini belirten Ünlüler, şunları kaydetti:

"Antik dönemde mumyalama ölümden sonraki yaşam için bedenlerin sağlam kalması amacıyla yapılmaktadır. Mumyalama yetenekli uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Öncelikle vücuttaki nemin emilmesi için ölen kişi sodyum karbonatla, tuzla kaplanırdı. Vücuttaki su cesetten uzaklaştırıldıktan sonra vücuda hoş kokulu yağlar ve bitki reçineleri sürülürdü. Sonrasında vücut keten bezlerle sarılarak havayla teması kesilirdi. Böylelikle vücudun havayla teması kesilerek çürümesi engellenmiştir. Antik Mısır’daki mumyalama işlemi genellikle kraliyet ailesi, soylu aileler ve zenginler gibi toplumun seçkinleri için yapılıyordu. Uygulama pahalı olduğu için sıradan insanlar nadiren mumyalanıyordu."

’Sarışın mumya’ 162 santim boyunda

Ünlüler; sarışın rahibe mumyasının Aksaray’a bağlı Ihlara Vadisi’ndeki Yılanlı Kilisesi’nde bulunduğunu aktararak, kadının 21-22 yaşında öldüğünü ve 162 santimetre uzunluğunda olduğunu vurguladı. Rahibenin Mısır tarzında sargılama tekniğiyle mumyalandığına dikkati çeken Ünlüler, şunları söyledi:

"Başında örtü bulunması ve kilise içerisine gömüldüğü için rahibe olduğu düşünülmektedir. Saçlarının da sarı olması nedeniyle ’sarışın mumya’ olarak adlandırılmıştır. Mumya üzerinde el dikişli bir elbise ve başında örtü bulunmaktadır. Sarı saçları, kaşları ve kirpikleri hala ilk günkü canlılığını korumaktadır. Sırt üstü pozisyonda olup, sağ kolu göğsünün üzerine, sol kol göğüs altına doğru uzatılmış olup, sağ elinde ipek bir mendil bulunmaktadır. Mumya üzerinde röntgen çekiminde, sağ ve sol kalça kemiklerinin birleşim yeri olan mafsal kısmının kapalı olması nedeniyle doğum yapmadığı anlaşılmıştır. Bilindiği üzere rahibeler münzevi yaşamı tercih ederlerdi, bebek yapmazlardı. Ölüm nedeninin solunum yolu rahatsızlığı olabileceği düşünülmektedir. Saç örneğine göre ise denizel ürünler tükettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle sahil şeridinde yaşamış olduğu düşünülmektedir."

Aksaray sınırları içerisindeki Çanlı Kilise’de bulunan 4 çocuk mumyasının ise sırt üstü pozisyonda olup, elleri göğüsleri üzerinde bağlandığını işaret eden Ünlüler, mumyaların üçünün üzerinde 2-3 katlı giysiler bulunduğunu, 4 çocuk mumyasının Bizans Dönemi’ne ait olup, kiliseyle beraber milattan sonra 10-11. yüzyıla tarihlendirildiğini ifade etti.