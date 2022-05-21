Bin 650 metrede ‘piton döner’ yaptı

Adanalı bir dönerci, deniz seviyesinden bin 650 metre yukarıda bulunan Gülek Kalesi’nde ‘Piton döner’ yaptı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde deniz seviyesinden bin 650 metre yukarıda bulunan Gülek Kalesi, uçurumun kenarında duruyormuş hissi veriyor.

Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş ise tescilini aldığı metrelik piton döneri yapmak için kaleye gitti. Bin 650 metrede piton döner yapan Taş, bu anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Video, on binlerce kişi tarafından izlenildi ve beğenildi.

Mehmet İkram Taş ise videolarının devamının geleceğini söyleyerek, “Gülek Kalesi çok meşhur bir yer. Bizde piton döneri birçok tarihi ve turistik yerde yaparak tanıtımı için katkı sağlıyoruz. Yakında zaten Irak’ın başkenti Bağdat’ta piton döner şubemizi açıyoruz. Çok kısa sürede inşallah dünyanın birçok noktasında olacağız” diye konuştu.