banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
HES kodları için yeni karar!
HES kodları için yeni karar!
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!

‘Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nazım’ Sergisi SKSM’de sanatseverlerle buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, Türk şiirini ve Türkçeyi dünyaya tanıtan usta şair Nazım Hikmet Ran’ı, “120. Yaş Gününde Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nazım” isimli sergi ile anıyor.

Kültür Sanat 27.01.2022, 18:17
‘Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nazım’ Sergisi SKSM’de sanatseverlerle buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, Türk şiirini ve Türkçeyi dünyaya tanıtan usta şair Nazım Hikmet Ran’ı, “120. Yaş Gününde Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nazım” isimli sergi ile anıyor.

Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran’ın 120. doğum günü, basına yansıyan belgeleri ve görüntüleri içeren, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan ama kitaplarda yer almayan şiir ve yazılarından oluşan belgesel niteliğinde bir sergiyle Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde (SKSM) sanatseverlerle buluştu. Açılışa, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Faysal Güler’in yanı sıra serginin mimarlarından Araştırmacı Deniz Dalkılınç, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve sanatseverler katıldı.

"Düşünceleriyle yaşamaya devam ediyor"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Barışın, aşkın, özgürlüğün şairi, memleket sevdalısı Nazım Hikmet 120. yaşına basarken, biz de onunla ilgili anlamlı bir etkinlikle Küçükçekmece’den bir vefa örneği sergilemek istedik. Nazım Hikmet, kağıdıyla, kalemiyle, mücadelesi ve düşünceleriyle yaşamaya devam ediyor” diye konuştu.

"Ne kadar gurur duysak azdır"

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “Nazım Hikmet’in 120. yaş günü aslında bir gün değil bir yıl boyunca kutlanacak. Sergiyi Araştırmacı Yazar Deniz Dalkılıç ile birlikte hazırladık. Hazırlık sürecimizde bize destek veren İBB Atatürk Kitaplığı, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Yapı Kredi Yayıncılık, Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı, Melih Güneş ve Sinan Şanlıer’e teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

15 Şubat’a dek ziyaret edilebilir

Sergide Nazım Hikmet’in annesi Celile ve babası Hikmet Bey’in evlenmeden ve Nazım doğmadan önceki Selanik yıllarına ait bilinmeyenlerine, dergi ve gazetelerde eski Türkçe olarak yayınlanmış şiirleri, şiir üzerine düşünceleri, yazıları ve kısa oyunlarına, yabancı dergi ve gazetelerde hakkında çıkan haberlere ve davalarına ilişkin haberler yer alıyor.

Sergi, 15 Şubat’a dek SKSM’de ziyarete açık kalacak.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11