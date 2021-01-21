Bilgisayar Korsanı Film Konusu (Hacker)

Alex Danyliuk (Callan McAuliffe), ailesi maddi sıkıntılarla boğuşan bir gençtir. Sokaklardan gelen dolandırıcı arkadaşı Sye’nın da yardımıyla yasadışı karaborsa işine girer. Hayatını suç işleyerek ve kimlik hırsızlığı yaparak sürdüren bir bilgisayar korsanına dönüşür. Genç bir hacker olan Kira adlı kız ile dark web’te tanışır. İkilinin faaliyetleri, FBI’ın bir numaralı hedefi olan Anonymous organizasyonunun başındaki ‘Z’nin dikkatini çeker.

Bilgisayar Korsanı Filmi Oyuncuları

Callan McAuliffe

Lorraine Nicholson

Clifton Collins Jr.

Zachary Bennett