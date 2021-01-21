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Bilgisayar Korsanı Film Konusu (Hacker)
Kültür Sanat 21.01.2021, 10:01
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Alex Danyliuk (Callan McAuliffe), ailesi maddi sıkıntılarla boğuşan bir gençtir. Sokaklardan gelen dolandırıcı arkadaşı Sye’nın da yardımıyla yasadışı karaborsa işine girer. Hayatını suç işleyerek ve kimlik hırsızlığı yaparak sürdüren bir bilgisayar korsanına dönüşür. Genç bir hacker olan Kira adlı kız ile dark web’te tanışır. İkilinin faaliyetleri, FBI’ın bir numaralı hedefi olan Anonymous organizasyonunun başındaki ‘Z’nin dikkatini çeker.
Bilgisayar Korsanı Filmi Oyuncuları
Callan McAuliffe
Lorraine Nicholson
Clifton Collins Jr.
Zachary Bennett