Bileti ’kitap’ olan konser yoğun ilgi gördü

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kütüphanesi ve kitabı olmayan köy okulları için başlatılan proje kapsamında konser etkinliği düzenlendi, biletler ise ’kitap’ olarak belirlendi. Proje kapsamında köy okulları için binlerce kitap toplandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Düzce Gençlik Merkezi tarafından ’Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında gençlere yönelik konser etkinliği düzenlendi. Konserin biletleri ise ’kitap’ olarak belirlendi. 18 Temmuz Spor Salonu’nda düzenlenen konseri izlemek isteyen gençler, önce bağış kutusuna kitap bıraktı, sonra konser alanına girdi. Konserde; yerel sanatçılar Yavuz Bayraktutar, Seyfi Demir, Cihat Kutlu ve Kayıp Nesil grubu sahne aldı.

"Topladığımız kitapları ulaştıracağız"

Gençlik ev Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, projenin gönüllü gençler tarafından hayata geçirildiğini belirterek, "Malum köy okullarımızda kitap ve kütüphane sorunumuz var. Gençlerimiz, ’Gönüllü olarak konser yapmak istiyoruz’ dediler. Organizasyonu da kendileri yapmak istediler, ’Konserde bilet yerine kitap istiyoruz’ dediler. Topladığımız kitapları ilimiz merkezinde ve ilçelerimizin köylerinde kitabı eksik olan, kütüphanesi olmayan okullarımıza gönüllü gençlerimiz ile ulaştıracağız. Katılımında yoğun olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühünden dolayı ciddi anlamda kitap toplayacağız. Gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İyi bir okuryazar kitaplarını evinde saklamaz"

Konsere kitap getiren bir genç ise "İyi bir okuryazar kitaplarını evinde saklamaz, diğer arkadaşlarıyla paylaşır. Köy okullarına kitap göndermek amacıyla konser düzenlendi. Konserde ise bilet parası yerine kitap toplandı. Bu çok güzel bir uygulama. Çünkü köy okullarında kütüphanesi olmayan okullar, kitapları olmayan öğrenciler var. Şehir merkezindeki imkanlara sahip değiller" diye konuştu.

Proje kapsamında köy okulları için binlerce kitap toplandı.