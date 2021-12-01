Bilecik’in ilk bebek kütüphanesi hizmete giriyor

Yapılan güçlendirme çalışmaları sonrasında iç mimarisi ve donanım düzenlemeleri ile içerisinde birçok yaşam alanını barındıran Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesi çok yakında hizmete giriyor. Kütüphane içinde bulunan bebek bölümü Bilecik’te bir ilk oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce finanse edilen Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesini Kaymakam Ferhat Altay ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan yerinde inceledi. Bir kütüphaneden çok bir sosyal yaşam alanı olacak olan halk kütüphanesinde 0-3 yaş bebek kütüphanesi bile mevcut. İçerisinde çocuk ve yetişkin okuma alanları, bilişim odası, oyun salonu ve eğlence odası, konferans salonu, Pazaryerine özel çömlek ve sanat atölyesi, mini cep sinema salonu gibi alanları barındıracak. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, heyecanla açılış gününü iple çektiklerini kütüphanenin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.