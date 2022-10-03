BİLDEF 5. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri Başlıyor

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl 5.’si düzenlenecek olan Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri, 5 Ekim Çarşamba günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayacak. 9 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlikler ile Anadolu’nun tüm renkleri Bursa’ya taşınacak.

Anadolu’nun tarihi ve turistik dokusu, kültür ve turizm değerleri, el sanatları, yöresel lezzetleri, müzik ve folklorunun bir araya geleceği BİLDEF 5. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri bu yıl büyük bir kültür şöleni havasında geçecek.

Etkinlikler hakkında bilgi veren BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, Anadolu’nun kadim ve zengin bir coğrafya olduğuna işaret etti. Bursa’nın 5 bin yıllık geçmişiyle ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olma özelliğiyle bu zenginliklerin pek çoğunu bünyesinde barındırdığını ifade eden Alp, "Anadolu’nun Tüm Renkleri Bursa’da” sloganıyla başlayacak olan etkinlikler ile 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa’nın bu kez BİLDEF organizasyonuyla Anadolu’ya bir kez daha başkentlik yapacağını söyledi.

Bu büyük buluşmaya katılacak olan 28 şehirden 18’inin valiliği ve belediyelerinin stant açarak kültürel ve turizm değerlerini tanıtacaklarını ifade eden Genel Başkan Alp, “10 ilimiz ise yöresel markaları, el sanatları, müzikleri ve folklorik değerleri ile vatandaşlarımızla buluşacak. Tüm Bursalı hemşerilerimizi 5-9 Ekim tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenleyeceğimiz Anadolu’nun tüm renklerini bir araya getirecek kültür şölenimize bekliyoruz” diye konuştu.