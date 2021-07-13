Bige Önal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bige Önal’ın oynadığı diziler ve filmler...

Bige Önal hakkında aramalar hız kazandı. Uzun süredir Aras Bulut İynemli'nin ile aşk yaşayan isim hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. 2006 yılında Kısmetim Otel diziyle kariyeri için ilk adımı atan isim Sen Çal Kapımı dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine kavuşmuştur. Peki, Bige Önal kimdir, kaç yaşında? Bige Önal aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşındayken anne babası boşanmıştır. Özel Saint Benoît Fransız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu.

Bige Önal'ın annesi eski manken Mine Baysan'dır

2006 yılında oynadığı 'Kısmetim Otel' dizisiyle kariyeri başlamıştır.

BİGE ÖNAL DİZİLERİ

Kısmetim Otel

Elde Var Hayat

Halil İbrahim Sofrası

Muhteşem Yüzyıl

Yasak

Benim Adım Gültepe

Maral: En Güzel Hikayem

Bodrum Masalı

Tehlikeli Karım

Bozkır

Hakan: Muhafız

Sen Çal Kapımı

Bir Başkadır

FİLMLERİ

Olanlar Oldu

Martıların Efendisi