Bige Önal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bige Önal’ın oynadığı diziler ve filmler...
Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Aras Bulut İynemli ile olan birlikteliği olan Bige Önal’ın ayrıldığı konuşuluyor. Çiftin sosyal medyalarında birlikte çekilmiş fotoğraflarını silmesi iddiaları destekler nitelikte. Bu söylentilerden sonra takipçileri tarafından merak konusu olan Bige Önal kimdir, kaç yaşında? İşte, Bilge Önal’ın oynadığı diziler ve hayatı…
Bige Önal hakkında aramalar hız kazandı. Uzun süredir Aras Bulut İynemli'nin ile aşk yaşayan isim hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. 2006 yılında Kısmetim Otel diziyle kariyeri için ilk adımı atan isim Sen Çal Kapımı dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine kavuşmuştur. Peki, Bige Önal kimdir, kaç yaşında? Bige Önal aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?
BİGE ÖNAL KİMDİR?
Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşındayken anne babası boşanmıştır. Özel Saint Benoît Fransız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu.
Bige Önal'ın annesi eski manken Mine Baysan'dır
2006 yılında oynadığı 'Kısmetim Otel' dizisiyle kariyeri başlamıştır.
BİGE ÖNAL DİZİLERİ
Kısmetim Otel
Elde Var Hayat
Halil İbrahim Sofrası
Muhteşem Yüzyıl
Yasak
Benim Adım Gültepe
Maral: En Güzel Hikayem
Bodrum Masalı
Tehlikeli Karım
Bozkır
Hakan: Muhafız
Sen Çal Kapımı
Bir Başkadır
FİLMLERİ
Olanlar Oldu
Martıların Efendisi