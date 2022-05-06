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Bigadiç’de Et ve Süt Festivali başladı

Balıkesir’de 6. Bigadiç Et ve Süt Festivali, yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Kültür Sanat 06.05.2022, 19:33
Bigadiç’de Et ve Süt Festivali başladı

Balıkesir’de 6. Bigadiç Et ve Süt Festivali, yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen Et ve Süt Festivali, 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festival yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Park Otel önünden başlayan yürüyüşe eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Gökçe Uygur, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Atlar eşliğinde öğrencilerin açtığı dev Türk bayrağı ile gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Yüzüncü Yıl Parkı önünde son buldu. 4 Eylül Okulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sonrası açılış konuşması yapan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Hıdırellez’in başlangıcında böyle bir organizasyon yaptıklarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Avcu, festivali yıllarca sürdürmek istediklerini ve yapılan uzun araştırmalar sonucu çeşitli mübadele ve savaşlarda canlarını feda eden tespit ettikleri 350 şehit için yaptırdıkları Şehitler Anıtı’nı festivalde açacaklarını söyledi.

"Et ve süt konusunda Bigadiç’in ovaları ve hayvanları öne çıkar"

Programda konuşan Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de Bigadiç’in ev ve süt konusunda ovaları ve hayvanlarıyla her zaman öne çıktığını söyledi. Canbey, "Şehrimize katma değer katan ve sürekli üreten bir şehir olarak tanıyoruz biz Bigadiç’i. Açılışını yapacağımız Şehitler Anıtı çalışması için de Belediye Başkanımız İsmail Avcu ve emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Üretim ve köklerimize dönüş seferberliğine ihtiyacımız var"

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanı İdris Güllüce, ülke olarak iki önemli seferberliğe ihtiyacımız olduğunu söyledi. Bunlardan birisinin üretim seferberliği olduğunu belirten Güllüce, diğerinin ise köklerimize dönüş seferberliği olduğunu söyledi. Güllüce, "Bana göre bu festivalde her ikisi de var. Hem et ve süt üretimiyle ilgili bir festival, bir de köklerimizi sahiplenmek. Bize bu vatanı bırakan şehitlerimizin Allah mekanlarını cennet etsin. Biz asırlarca gidenin dönmediği, ağıtlar yakıldığı, gitti de dönmedi diye türkülerin söylendiği ülkenin çocuklarıyız. Bin yıl bu vatanı vatan edebilmek ancak o şehitlerimizin kanlarının ruhumuza verdiği aşkla olmuştur. O yüzden şehitlerimize yaptığı bu hizmet ve festivalden dolayı başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.

Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, festival isminin gelecek yıl şenliğe çevrilmesini istedi. Konuşmasında yapılan Şehitlik Anıtı’nın önemine dikkat çeken Çiçek, "Tarihi bilmek şehitleri, gazileri bilmektir, onların mirasına sahip çıkmaktır. Her vesile ile bilmeliyiz ki bu coğrafya şehitlerimizin kanı ile bedeli ödenmiş bir coğrafyadır. Arabistan toprağını kazarsınız 3-5-10 metre altından petrol çıkar. Filanca ülkenin toprağını kazarsınız altından doğalgaz çıkar, altın madeni çıkar, kömür madeni çıkar Anadolu coğrafyasını iki metre kazın her metrekaresinden bir şehit kemiği çıkar. Onun için bunun idraki içinde olmalıyız, bunu iyi anlamalı, iyi bilmeliyiz. Gençlerin bilmesi, bizim öğretmemiz gerekir. Bunları gençlerimize anlatamazsak, bu festivaller vesilesiyle gençlerimize bu hatırlatmaları yapamazsak honki ponki nesli ile bir yere varamayız" dedi.

Kortej dron ile de görüntülendi.

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