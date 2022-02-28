Beyoğlu’nda "Korku ve Yüzleşme" sergisinin açılışı yapıldı

28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılında Beyoğlu’nda “Korku ve Yüzleşme” sergisi açıldı.

28 Şubat postmodern darbesinin 25. yıl dönümünde Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Sanat Galerisi’nde “Korku ve Yüzleşme” adlı serginin açılışını yaptı. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve birçok vatandaş katıldı. 25 Mart tarihine kadar ziyaretçileriyle buluşacak sergi, 28 Şubat sürecini dönemin küresel ve ulusal bağlamı içinde ele alıyor. 28 Şubat darbe sürecindeki insan hikâyelerine odaklanan sergi, mağdurlara ait objeleri keşfetme ve bu objelerin hikayesini sahiplerinden dinleme imkanı da sunuyor. O yıllarda inşa edilen korku ikliminin en önemli aktörü olan gazete nüshaları ise "utanç objeleri" olarak sergide yer aldı.

"Bu darbelerle hesaplaşma sürecinde elbette ki hep milletin dediği olacak"

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün bir kısmımızın canlı bir şekilde hala hafızalarında yaşadığı yaklaşık çeyrek asrı geride bırakan bir süreci, 90’lı yılların tortusunu, Soğuk Savaş esintilerini, korkuyla sindirme ve yönetme yöntemini, 2001’de AK Parti’nin kuruluşuyla beraber nasıl bir ölçüye kavuştuğumuzu bu sergide görme imkanı var. Bugün burada korku ve yüzleşme aslında bize çok yeni yaşadıklarımızı ama aradan 25 yıl geçtiğini ve o tarihlerde doğan çocuklarımızı, çocuk yaştakileri, üniversitede okuyanların yaşadıkları zulmü de anlatıyor. Bu darbelerle hesaplaşma sürecinde elbette ki hep milletin dediği olacak. Milli irade, millet ve özgürlükler hak ve özgürlükler kazanacak" dedi.

"Bizi o durumla karşı karşıya getirenlerin korkusuna şahit olduk"

28 Şubat sürecinde vatandaşların yaşadığı korkuları dile getiren İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Öyle bir süreç yaşadık ki toplum olarak biz o gün bir şeyle yüzleştik. Biz bir şeyle yüzleşirken o bizim yüzleşmemiz esnasında bizi o durumla karşı karşıya getirenlerin korkusuna şahit olduk. Öyle korktular ki 4-5 yaşındaki çocuklara yasaklar getirerek, 60-70 yaşındaki insanlara yasaklar getirerek, hatta birçok çocuğun yaşıyla, saçıyla, başıyla uğraşarak ne kadar da korktuklarını gösterdiler. Bu millet hakikatle yüzleşmeyi sever. Geriye baktığında da milletin benliğinde ve özdeğerde özgürlük olduğu için biz her şeye hayır demesini çok iyi biliriz. Çok iyi bildiğimiz için de bize yapılan baskılar karşısında bir gün sabır ederiz, bir gün yüzleşmemiz gerektiğinde de cevabını veririz" dedi.

Serginin İletişim Başkanlığının da desteğiyle gerçekleştiğini ifade eden sergi koordinatörü Bekir Cantemir ise, "28 Şubat’ın 25. yılında bir sergi yapma fikrimiz oluştu. İletişim Başkanlığının desteğiyle, Beyoğlu Belediyesi’nin salon sağlamasıyla bu sergiyi organize ettik. Biz 25 yıl sonrasına geri döndüğümüzde neyi gündeme alırız diye baktık. Tarih okuması yaptığımızda dönemin problemlerinin korku üzerine kurulduğunu, darbenin bir korku imparatorluğuyla başarıya ulaşmaya çalıştığını ön plana çıkartma kararı aldık. Korkudan amacımız şuydu; Türkiye’de görevini yapmayan askeri, bürokrasi ve sivil bürokrasi Türkiye’de birçok sorun varken irticayı birinci tehdit algılayarak bir korku iklimi oluşturdular ve bu korku ikliminde yapmaya çalıştıkları şey gündelik yaşamın ritmini bozmaktı. Biz de sergide bunu korku duvarlarının nasıl aşılabileceğini, nasıl oluştuğunu anlattık" diye konuştu.