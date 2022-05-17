Beyoğlu’nda “Beyoğlu’ndan Samsun’a İlk Adım” etkinliğine yoğun ilgi

Beyoğlu’nda, Milli Mücadelenin konuşulduğu “Beyoğlu’ndan Samsun’a İlk Adım” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Sunuculuğunu Pelin Çift’in yaptığı etkinliğe çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu çok sayıda kişi katıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Milli Mücadelenin ve Beyoğlu’nun Milli Mücadeledeki yerinin konuşulduğu, “Beyoğlu’ndan Samsun’a İlk Adım” etkinliği düzenlendi. Karaköy Rıhtımında gerçekleştirilen etkinliğe, Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise sunucu Pelin Çift gerçekleştirdi. “Beyoğlu’ndan Samsun’a İlk Adım” programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu çok sayıda kişi Milli Mücadele yıllarını ve ilçenin Milli Mücadeledeki önemini Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ağzından dinledi. Milli Mücadele yolculuğunun 16 Mayıs 1919’da Galata Rıhtımı’nda başladığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, millete, gençlere bu mekanların önemini aşılamak için gayret ettiklerini belirtti.

“Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkış adımını attığı yer”

Her yıl 16 Mayıs’ta benzer etkinlikler gerçekleştirerek Milli Mücadele bilincine katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Haydar Ali Yıldız, “16 Mayıs 1919, Milli Mücadelenin başladığı Galata Rıhtımı’ndayız. 103 yıl önce Milli Mücadelemiz, bizi istiklalimize taşıyan ilk adım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkış adımını attığı yerdeyiz. Bu milletin başarı hikayesinin, destansı hikayesinin başladığı nokta. Her yıl burada bir etkinlikle bu günü anıyoruz. Milletlerin tarihinde mekanların önemi vardır. Bu mekanlar tarihi hafızayı taşır. Beyoğlu Karaköy Galata Rıhtımı, bizim Milli Mücadelemizde önemli bir mekandır. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde, 19 Mayıs’a giden yolda bir 16 Mayıs günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadeleyi başlattığı buradan, değerli tarihçimiz İlber Ortaylı ile bir program gerçekleştirdik. Amacımız, milletimizin, gençlerimizin bu mekanları bilmesi, bir bayrak, bir vatan bilincini kuşanmasıdır. Beyoğlu Belediye başkanı olarak bunu tarihi ve vicdani bir sorumluluk olarak kabul ediyorum” dedi.

Karaköy’de bulunan Galata Rıhtımı’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılanlara, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın iki kitabı hediye edildi.