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Beyoğlu’nda ’8 Mart Galata Çarşısı’ açıldı

Beyoğlu’nda kadınlar, belediye tarafından geleneksel olarak her yıl açılan 8 Mart Galata Çarşısı’nda buluştu.

Kültür Sanat 07.03.2022, 14:18
Beyoğlu’nda ’8 Mart Galata Çarşısı’ açıldı

Beyoğlu’nda kadınlar, belediye tarafından geleneksel olarak her yıl açılan 8 Mart Galata Çarşısı’nda buluştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, Beyoğlu Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen 8 Mart Galata Çarşısı bu yıl ikinci kez açıldı. Çarşının açılış törenine, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadınlar, el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği ve satışının yapıldığı Galata Kulesi’nin altındaki çarşıda buluştu.

"Kadın üzerine kurulan bir toplum her zaman daha gelişmiş bir düzeyde"

Kadın üzerine kurulan bir toplumun her zaman daha gelişmiş bir düzeyde olduğunu ifade eden Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun. 8 Mart dünya kadınlarının hak arayışının emek mücadelesinin bir miladı. Bugün Beyoğlu Belediyemizin kadın emeğiyle ilgili açmış olduğu serginin açılış töreni ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir aradayız. Kadınların sosyal ekonomik iktisadi anlamda çok daha da geliştiği ve yer aldığı ülkelerin çok daha iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Kadın üzerine kurulan bir toplum her zaman daha gelişmiş bir düzeyde" diye konuştu.

"Her türlü hünerini insanlık için ortaya koyan kadınlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır"

Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kadınlar Gününü kutlayarak, "Özellikle kadına değer veren bir medeniyetin mensubu olmaktan ve tarihi Galata Kulesi’nin hemen yanı başında bu çarşıyı açmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii kadının el emeği, becerisi, dünyaya kattığı değer, estetik, güzellik tartışılmaz, ama kadının en büyük eseri insan neslinin devamını sağlamasıdır. Onun için Neşet Ertaş’ın ’Kadın insandır, biz insanoğluyuz’ demesi aslında kadının dünyaya kattıkları ve her şeyden önce insan neslinin devamını sağlaması bakımından çok kıymetli. Tabii her gün kadının günüdür. Çünkü evi her gün derleyen toplayan, aslında ülkeyi derleyen toplayan ve her türlü hünerini insanlık için ortaya koyan kadınlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Ben de başta eşime, anneme, kızlarıma ve bütün kadınlara bugüne hassaten teşekkürlerimi sunuyorum. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar her zaman yaptığı işe duygusunu katan bir yaradılışa sahip"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop, kadın olmanın zor olduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Çalışmalardan dolayı tebrik ederim. BESMEK’te kadınlarımızın üretkenliklerini sergilemek için onlara bir fırsat verilmiş. Gerçekten de bir kadına fırsat verildiğinde çok güzel şeyler yapabilir. Bunu çok güzel göstermiştir. Kadınlar bir sürü rol almaktalar. Ailelerine aynı zamanda eş, anne, gerektiğinde iş hayatında bir iş kadını, bazen de iyi bir arkadaş, ama her zaman yaptığı işe duygusunu katan bir yaradılışa sahip. Çünkü kadın olmak gerçekten erkek olmaktan daha zor. Kadınların hepsine her zaman ’İyi ki varsın’ diyelim. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun."

"Kadınlar her zaman başarılıdır"

Galata Çarşısı’nda yaptıkları el işi ürünlerini sergileyen 60 yaşındaki Kadriye Güven ise Kadınlar Günü’nü kutlayarak, "Biz amigurumi yapıyoruz. Kendi ürünlerim. Yapmaya çalışıyorum. Ekonomiye katkım olsun. Mutfak masraflarımız olsun. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle imkânların verilmesini daha çok istiyoruz. Kadınlar her zaman başarılıdır. Kadınlar günümüz kutlu olsun."

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