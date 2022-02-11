Beyoğlu Zürafa Sokak’ta yıkım çalışmalarına başlandı

Beyoğlu Belediyesi, Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokak’ta bulunan ve yaklaşık 21 yıldır kullanılmayan binaları, kültür ve sanatta kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Zürafa Sokak’ta 4 binanın yıkım çalışması ise bugün başladı.

Beyoğlu’nun eski sokaklarından Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokak’ta yaklaşık 21 yıldır kullanılmayan binaların mülk sahiplerinin de izniyle yıkılarak yeniden inşa edilecek. Kültür ve sanat merkezi olarak hizmete açılmak üzere Zürafa Sokak’ta 4 binanın yıkım çalışmaları ise bugün başlandı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

“Bugün de fiziki dönüşümü dört binayla başlatmış olduk”

Beyoğlu Belediyesi olarak bu çalışmada, sadece işi yöneten ve kamuoyunu bilgilendiren taraf olacağını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Dönüşümünü uygun gördüğümüz Zürafa Sokak, Alageyik ve Kadem sokakların artık eski fonksiyonlarından arındırılarak birer kültür sanat fonksiyonunda sokaklar haline getirilmesiyle ilgili toplantımızı gerçekleştirmiştik. Bugün hep birlikte yine tarihi bir ana şahitlik edeceğiz. 20 Aralık 2021’de yaptığımız buradaki basın toplantısında bu sokakların eski fonksiyonlarından arındırılması ve kültür sanat sokağı olması adına ilk adımı attığımızı ifade etmiştim. Tabi altını çizdiğimiz bir diğer husus buradaki tapuda mülkiyet hanesinde malik gözükenlerin hak sahiplikleriyle ilgili süreci birer hukuki süreç birer tapu kaydı ve Türkiye’nin bir hukuk devleti anayasal bir hukuk devleti olduğu doğrultusunda bu işlemlerin yürütüleceğini ifade etmiştim. Aynı gün buradaki dönüşümle ilgili tarihteki örneklerine de bakılarak buranın mimari tarihi dokusu ve burada kiliselerin, okulların inanç merkezlerinin de olması dikkate alınarak geçtiğimiz cuma günü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlardan bir tanesi de buranın fiziki dönüşümünün başlatılması yönündeydi. Bugün de fiziki dönüşümün dört binayla başlatmış olduk. Farklı maliklere ait olan dört binalar. Burada belediye sadece işi yöneten ve kamuoyunu bilgilendiren tarafta olacak. Kamu düzenini sağlama, imar noktasında buranın takibi elbette ama burada hak sahipleri var. Dönüşümü onlar gerçekleştirecekler. Malikler inşaat firmalarıyla anlaşıp buranın yıkımını gerçekleştirecekler. Eş zamanlı olarak burada kurulun da istişare maiyette fikirleri gerçekleştirilen toplantıda malikler de olduğu için onlar da ileri sürülen fikirleri bu süre içerisinde dikkate alacaklar. Zaman içerisinde bir taraftan buranın yıkımı gerçekleşecek diğer taraftan da buranın ne olabileceği üzerinde hak sahiplerinin zihninde bir fikir oluşmuş olacak" şeklinde konuştu.