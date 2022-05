Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolları’nda festival düzenlenecek

İstanbul ve Ankara’nın, tarihi ve güncel kültür zenginliklerine canlılık katmak ve sahip oldukları kültürel mirası dünya vitrinine taşımak üzere hayata geçirilen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu projeleri aynı anda iki festivalle sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 28 Mayıs - 12 Haziran’da gerçekleşecek festivaller, geniş içerik yelpazesinde 7’den 70’e herkes için planlanmış 2 bine yakın etkinliğe ve 6 binden fazla sanatçıya ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği “Kültür Yolu Festivalleri” şehirlerin kültürel, mimari ve tarihi miraslarına rotalarla dikkat çekerken farklı kültürel deneyimleri yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının kültürel hayata katılımın ve kültür turizminin önemli stratejik projelerinden biri olarak ortaya koyduğu Kültür Yolları, kültürel mirasın, somut ve somut olmayan ürünleriyle bir bütün olarak korunup yaşatılmasını ve dünya vitrinine taşınmasını misyon ediniyor.

Üç yıllık yoğun bir çalışmanın sonucunda oluşturulan ve geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin yanı sıra bu sene Başkent Kültür Yolu Festivali de Ankara’da hayata geçiyor.

Eş zamanlı olarak 28 Mayıs - 12 Haziran arasında düzenlenecek Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri bulundukları şehirlerin tarihî ve modern dokusunu yansıtan değerlerini, 2 bine yakın etkinlik ve 6 binden fazla sanatçıyla bir araya getirerek sanatseverlerle buluşturacak.

“Festivaller başlıyor” sloganıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kültür Yolları” projesinin önemine işaret ederek bu projeler ile şehirlerin kültürel, mimari ve tarihî miraslarına dikkat çektiklerini, farklı kültürel deneyimleri de yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

“Hem yaşayanlar hem de ziyaretçiler için” yaklaşımını gözeterek markalaştırılan rotalarda festivaller süresince düzenlenecek yoğun etkinliklerin, geniş kitlelerin kültür zenginliklerine erişmesine ve bunları deneyimlemesine imkân sunacağını belirten Bakan Ersoy, bu rotaların festivaller sonrasında da kültürel hayata ivme kazandırmaya devam edeceğini dile getirdi.

Kültür yolları ve festivallerin hiç şüphesiz ev sahibi şehirlerin ve bölgelerin sosyal hayatını zenginleştireceğini, kültür zenginliğinin korunmasında, sahip olduğu özgün değerler vesilesiyle gelişmesinde ve uluslararası düzeyde tanınmasında etkili olacağını kaydeden Bakan Ersoy şunları söyledi:

“Türkiye, dünyada sadece birkaç örneğini görebileceğiniz, uluslararası seyahatlerde belirleyici olan ve ciddi ziyaretçi kitlelerini cezbeden marka kültür-sanat festivallerine kavuşmaktadır. İstanbul öncü adımdı, Ankara ile inşallah başarımızı perçinleyeceğiz. Bu adımları 1-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır Sur Festivali takip edecek. Seneye mayıs ayı itibarıyla kültür yolu festivallerine İzmir’i de dahil etmiş olacağız.

Turizmin ülke çapında gelişmesine, şehirlerimizi marka şehirler yapmaya, eşsiz kültür mirasımızın yaşatılması ve tanıtılmasına, sanatta özgün ekollere sahip bir ülke konumuna gelmemize dair hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Attığımız her adım, hayata geçirdiğimiz her proje ve geleceğe dair yaptığımız tüm planlar birbiriyle bağlı, organik bir bütünün parçasıdır. ‘Turizm ve Kültür’ bu bütünün ismidir. Her bir başlık kendi içinde özgün değerler taşımakta, birlikte ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında büyümeye ve gelişmeye çok ciddi katkılar yapmaktadır.”