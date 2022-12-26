Beyoğlu Sinema Akademisi Sertifika programı gerçekleşti

Beyoğlu Sinema Akademisinin sertifika programı gerçekleştirildi. Katılımcılara sertifikalarını veren Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bize düşen genç yeteneklere, bir şeyler yapmak isteyenlere bir katkı sunabilmektir” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Beyoğlu Sinema Akademisinin sertifika programı, Akademi Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Programa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve ünlü Yönetmen Derviş Zaim’in yanı sıra çok sayıda öğrenci ve sinemasever katıldı. Ünlü Yönetmen Derviş Zaim’in söyleşisiyle başlayan programa özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği görüldü.

Derslere ünlü oyuncu ve yönetmenler de katıldı

137 kişinin katıldığı 8 haftalık programda öğrenciler, oyunculuk-yönetmenlik ve senaryo eğitimlerini ünlü oyuncu ve yönetmenlerden aldı. Derslerin bir kısmı Fitaş Sineması ve Fransız Kültür Merkezi gösteri salonlarında gerçekleştirilerek, programa katılanlara sinema dünyasındaki önemli filmlerin tahlillerini yapma fırsatı sunuldu. 8 haftalık eğitimin sonunda öğrenciler sertifika almaya hak kazandı.

“Bize düşen genç yeteneklere, bir şeyler yapmak isteyenlere bir katkı sunabilmektir”

Sertifika programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Umarım iyi bir sertifika dönemi olmuştur. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Elbette ki bu sertifikalar birer katılım belgeleri ama burası sizin, Beyoğlu Belediyesi sizin. Kültür-Sanat bölümünde fikirleriniz, projelerinizle Beyoğlu Belediyesi sizin, bunu bilmenizi isterim. Sonuçta belediye halkın, milletin belediyesidir. Bize düşen sizin gibi genç yeteneklere, bir şeyler yapmak isteyenlere bir katkı sunabilmektir. Evet, Beyoğlu’ndayız. Yeşilçam dediğiniz hemen elli metre ilerimizde olan bir bölge. Türk sinemasının doğum yerinde, ana rahmindeyiz. İlk sinemanın oynandığı yer, filmin oynandığı yer Lumiere Kardeşler 1895’li yıllar. 1900’lü yıllarda yani Avrupa’yla aynı dönemde Beyoğlu’na sinema geliyor. Türkiye’ye sinema geliyor. Aynı şekilde tiyatroda da yine aynı şekilde ilk oyun Darülbedayi’de. Dolayısıyla Beyoğlu kültür, sanat, sinema, tiyatro, müzik şimdi yeni trendiyle beraber turizm ve merkezi, rektörlüğü, dekanlığı, ofisi olmak şekliyle yaklaşık 26 üniversitenin de irtibatlı olduğu bir yer. Dolayısıyla, Beyoğlu gençlerin şehri” dedi.

Başkan Yıldız’dan yeni yıl mesajı

Haydar Ali Yıldız konuşmasını, “Şimdiden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hepimize emanet ettiği Cumhuriyetin ilanının, yani Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı 2023’ün, ona da birkaç gün sonra hep birlikte merhaba diyeceğiz, hepinize hayır, sağlık ve esenlik getirsin diyorum. 2023 şimdiden kutlu olsun diyor, hepinize tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum” sözleriyle noktaladı.

Haydar Ali Yıldız’ın konuşmasının ardından sertifikalar sahiplerine verildi.