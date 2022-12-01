Beyoğlu'nun Ünlü Çağdaş Sanat Galerileri

Arter Sanat Galerisi

Bir Vehbi Koç Vakfı Kuruluşu olarak 2010 yılında açılan Arter, sanatın tüm disiplinlerini kapsayan programıyla herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu sunar.

İstiklâl Caddesi’ndeki binasında 2010–2018 yılları arasında 35 sergiyi izleyicilerle buluşturan Arter, 2019 yılının Eylül ayında Dolapdere’deki yeni binasına taşındı. Arter, Grimshaw Mimarlık’ın tasarladığı yeni binasıyla beraber süregelen faaliyetlerini çok daha ileriye taşıyarak sergilerin yanı sıra farklı sanat disiplinlerinden performans ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Toplam 18.000 metrekare kapalı alana sahip Arter binasında sergi alanlarının yanı sıra performans salonları, öğrenme ve etkinlik alanları, bir kütüphane, sanat yayınlarına odaklanan bir kitabevi ve bir bistro bulunuyor.

Irmak Caddesi No: 13 Dolapdere / Beyoğlu 34435 İstanbul

Pilevneli Gallery

PİLEVNELİ Gallery, İstanbul’un tarihi semti Dolapdere’de, Eylül 2017’de kapılarını açtı. İstanbul’un ve bölgenin çağdaş sanat ortamına uluslararası perspektifle yepyeni bir soluk getirme amacını taşıyan PİLEVNELİ’nin beş kata yayılan, 1.300 metrekarelik mekânı, ödüllü mimar Emre Arolat tarafından tasarlandı. Johan Creten, Hans Op de Beeck, Erdoğan Zümrütoğlu, Refik Anadol, Arik Levy ve Tony Matelli’nin de aralarında bulunduğu sanatçıları temsil eden PİLEVNELİ, yenilikçi, ses getiren sergilere ev sahipliği yapıyor, çağdaş sanat dünyasında yeni açılımlar ortaya koyuyor.

Yenişehir Mahallesi, Irmak Caddesi No:25 Dolapdere, Beyoğlu / İstanbul

Art On İstanbul

2011 yılında koleksiyoner Nil ve Oktay Duran tarafından kurulan Art On, sergi ve etkinlik programı ile özgün güncel yaklaşımlara ev sahipliği yapıyor.

Galeri programını, sanat tarihine kalıcı katkılar sağlamayı hedefleyen küratöryal sergiler ve yayınlar ile kurgularken, sanat yapıtının derinlikli ve çok perspektifli çözümlemeleri için bir eleştiri iklimi kurmayı amaçlıyor.

Yapıt ile izleyici arasında aktif bir rol oynamaya odaklanan galeri, sergiler, yayınlar ve konuşmalarla, anlam ve form bakımından özgün, sanat geleneğiyle eleştirel bir aksta paslaşan, bütüncül bir entelektüel zemin kurmak üzere yolculuğuna devam ediyor.

Meşrutiyet Cad. Oteller Sok. Hanif Binası 1/A Tepebaşı 34430 Beyoğlu İstanbul

İstanbul Modern

Türkiye’nin sanatsal yaratıcılığını ve kültürel kimliğini ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak amacıyla 2004 yılında ülkemizin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak kurulan İstanbul Modern, disiplinlerarası etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Modern, uluslararası bir yönelimle, modern ve çağdaş sanat yapıtlarına, fotoğraf, tasarım, mimari ve yeni medya alanlarındaki üretimlere koleksiyonunda yer veriyor. Türkiye’nin kültürel kimliğinin uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık eden müze, sanatçıların üretimlerine ve yurt dışında işbirlikleri kurabilmelerine destek oluyor.

Sanatı kitleler için erişilebilir kılmayı misyon edinen İstanbul Modern, bu amaçla her yaştan sanat izleyicisine eğitim programları sunuyor. Müzenin koleksiyonları, sergileri ve eğitim programları, tüm ziyaretçilere sanatı sevdirmeyi ve etkin biçimde katılımlarını sağlamayı hedefliyor.

İstanbul Modern’in Karaköy’de kapılarını açtığı 4 numaralı Antrepo ile aynı konumda olan yeni binası, dünyadaki simgeleşmiş müze ve kültür-sanat kurumlarını tasarlayan Renzo Piano imzasını taşıyor.

Kılıç Ali Paşa Mahallesi, Tophane İskele Caddesi, No:1/1 34433 Beyoğlu-İstanbul

Salt Galata

Garanti BBVA tarafından 2011 yılında kurulan Salt, yenilikçi programlarıyla ziyaretçi ve kullanıcılarına özgür bir karşılaşma, araştırma ve ifade alanı sunan bir kültür kurumudur. Salt’ın programları sergi, yayın, dijital proje, konuşma, konferans, film gösterimi, performans ve atölye çalışmalarından oluşur.

Farklı disiplinler arasındaki kesişim ve etkileşimleri araştıran Salt, sanat, mimarlık ve tasarım ile toplumsal ve ekonomik tarihe odaklanır; geçmişle bugün arasındaki diyaloğu beslemeyi, günümüz kültürünü yeni yaklaşım ve yorumlarla ele almayı ve bu yolla bilgi üretimini desteklemeyi amaçlar.

İstiklal Caddesi 136 Beyoğlu 34430 İstanbul Türkiye

Pera Müzesi

Kapılarını 2005 Haziran ayı başlarında açan Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın, kentin bu seçkin noktasında kültür-sanat hizmeti vermek amacıyla hayata geçirdiği geniş kapsamlı bir kültür girişiminin ilk adımıdır. Bu projede bir ‘müze-kültür merkezi’ işlevini üstlenen Pera Müzesi için, 1893 yılında mimar Achille Manoussos’un İstanbul’un gözde semti Tepebaşı’nda inşa ettiği yapı, Mimar M. Sinan Genim tarafından tümüyle elden geçirilerek çağdaş donanımlı bir müzeye dönüştürülmüş ve hizmete sunulmuştur.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait “Oryantalist Resim”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarını ve bu koleksiyonların temsil ettiği değerleri; sergiler, yayıncılık ürünleri, sözlü etkinlikler, film gösterimleri, öğrenme programları ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla kamuyla paylaşan, gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Pera Müzesi, süreli sergileriyle de dünya sanatının önemli isimlerini ağırlamaktadır.

Kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği etkinliklerle Türkiye’nin en nitelikli, öncü ve sevilen müzelerinden biri haline gelen Pera Müzesi kentin bu çok canlı bölgesinde kapsamlı ve çağdaş bir müze-kültür merkezi olarak hizmet vermektedir.

Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:65, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Meşher

Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olarak Eylül 2019’da açılan Meşher, geniş bir disiplin yelpazesinden seçkilere yer veren bir sergi alanıdır. Çeşitlilik arz eden programlamasına özel olarak kurgulanmış bir altyapı sağlayarak kültür sanat alanındaki ihtiyacı karşılamayı amaçlar.

Meşher, kapsamlı disiplinler arası yaklaşımı ile yalnızca sergiler değil; yayın, atölye ve konferans gibi geniş çaplı paralel etkinlikler serisiyle de zamanlar ve kültürler arasında yeni diyalogların yaratılmasını destekler. Gerek ulusal gerekse uluslararası uzman ve kurumlar ile yürütülen bir işbirlikleri ağı aracılığıyla, ağırlıklı olarak kurum içinde kurgulanan ve üretilen sergiler, Türkiye’de ve yurtdışında ilham verici bir diyalog zemini sağlar.

Meşher’in konumlandığı karakteristik binadan ilk olarak 1905 tarihli Charles E. Goad haritasında Friedmann Apartmanı ismiyle, daha sonra 1932 tarihli J. Pervititch haritasında Meymaret Han ismiyle bahsedilir. Bu ikinci isim, binanın mimarının büyük olasılıkla Petraki Meymaridis Efendi olabileceğine işaret eder. Suat Nirven’in 1950 tarihli haritasında belirtildiği üzere yapının ismi, Cumhuriyet döneminde “Meymenet Han” olarak değişir. 2007-2009 yılları arasında restore edilen yapı, 2018 yılı sonuna dek VKV’nin çağdaş sanat alanı Arter’e ev sahipliği yapmıştır.

İstanbul’un tarihi ve kültürel merkezi İstiklal Caddesi’nde konumlanma ayrıcalığına sahip olan ve adını Osmanlı Türkçesi’nde “sergi mekânı” anlamına gelen kelimeden alan Meşher, mümkün olan en geniş izleyici kitlesini çekerek kültür ve sanatın kamu nezdinde anlam ve değer kazanmasını sağlamayı, böylelikle daha fazla kültürel farkındalık ve sezgi oluşturmayı hedefler.

Tomtom, İstiklal Cd. No: 211, 34433 Beyoğlu/İstanbul