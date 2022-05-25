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‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ Türk Telekom Açık Hava konserlerine geri sayım başladı

Kültür ve sanatın simge mekânı Atatürk Kültür Merkezi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin destekçisi Türk Telekom, bir dizi konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, İstanbul’a ve Türkiye’ye marka değeri kazandırmak amacıyla başlatılan ve geleneksel hale gelecek Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kültür Sanat 25.05.2022, 12:39
‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ Türk Telekom Açık Hava konserlerine geri sayım başladı

Kültür ve sanatın simge mekânı Atatürk Kültür Merkezi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin destekçisi Türk Telekom, bir dizi konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, İstanbul’a ve Türkiye’ye marka değeri kazandırmak amacıyla başlatılan ve geleneksel hale gelecek Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türk Telekom, teknolojiyi sanatla harmanladığı çalışmalarına devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi’nin ‘kalbi’nde yer alan opera salonuna ismini veren, AKM içerisinde ve Beyoğlu Kültür Yolu üzerindeki birçok yeniliğe teknolojideki tecrübesi ile imza atmaya hazırlanan şirket, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin de destekçileri arasında yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul’a ve Türkiye’ye marka değeri kazandırmak adına başlatılan ve önümüzdeki dönemde İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra farklı şehirlerin de dahil edilmesinin planlandığı Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu yıl, 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Operadan, sergiye, tiyatrodan konsere, birçok kültür sanat etkinliğinin gerçekleştirileceği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, birbirinden ünlü 26 ismi izleyicilerle buluşturacak. Açık Hava Sahnesi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde Mazhar Alanson’dan Can Bonomo’ya, İkiye On Kala’dan Fatma Turgut’a birbirinden ünlü müzisyen ve müzik grubunun konserine ev sahipliği yapacak. Müziksevereler, düzenlenen konserler ile sevilen sanatçılarla buluşurken aynı zamanda açık havada eğlencenin tadını doyasıya çıkaracak.

Festival kapsamında sahne alacak sanatçılar ve gruplar şöyle açıklandı:

28.05.2022 Cumartesi: Mazhar Alanson, Yedinci Ev

29.05.2022 Pazar: Emir Ersoy, Selin Geçit

30.05.2022 Pazartesi: Koliva, Samida

31.05.2022 Salı: Can Bonomo, Köfn

01.06.2022 Çarşamba: İkilem, Elif Buse Doğan

02.06.2022 Perşembe: Motive, Kolpa

03.06.2022 Cuma: Dedublüman, Baneva

04.06.2022 Cumartesi: İkiye On Kala, Resul Aydemir

05.06.2022 Pazar: Fatma Turgut

06.06.2022 Pazartesi: Tuğçe Kandemir, Ahiyan

07.06.2022 Salı:Bilal Sonses

08.06.2022 Çarşamba: Feride Hilal Akın, Gökcan Sanlıman

09.06.2022 Perşembe: Ekin Uzunlar, Retrobüs

10.06.2022 Cuma: Nahide Babashlı, Ceren Gündoğdu

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