Beyoğlu Kültür Yolu Festivali “Fotomaraton” etkinliğiyle kapılarını açtı

İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya olmak üzere beş şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festival’lerinin ilk rotası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali coşkuyla başladı. Binden fazla etkinliğe sahne olacak festival, Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) 2 bin 500 fotoğrafçının katıldığı “Fotomaraton” etkinliğiyle kapılarını açtı.

Bu yıl İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya olmak üzere beş şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festival’lerinin ilk rotası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere gündüzden geceye uzanan binden fazla etkinliğe sahne olacak festival, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde 2 bin 500 fotoğrafçının katıldığı “Fotomaraton” etkinliğiyle kapılarını açtı. 2 bin 500 fotoğrafçının katıldığı etkinlikte bulunan 3 temadan birini programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, belirledi. İlk tema Taksim Meydanı’nda “inançlar” konusu oldu. Etkinlik öncesi konuşma yapan Bakan Ersoy, bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin çok daha şenlikli ve organize olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, her sene bir beş şehir daha ilave ederek tüm Türkiye’ye hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacaklarını da kaydetti.

“Her sene bir beş şehir daha ilave ederek Türkiye’ye hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacağız”

Festivalin Türkiye’ye yayılmasını sağlayacaklarını dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Başta İstanbul, Türkiye ve daha sonra tüm dünyaya yayılıyoruz. Güzel sarı tişörtlerinizi de giymişsiniz. Arılar gibi dağılacaksınız İnşallah İstanbul’da bizim etkinliğimizde fark edemediğimiz, görüp de göremediğimiz, yönlerini fotoğraflayıp hızlı bir şekilde herkese ulaşmasını sağlayacaksınız. Bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çok daha şenlikli ve organize oluyor. Her sene oturarak devam ediyor. Çok da güzel bir başlangıç olduğu için yavaş yavaş tüm Türkiye’ye yayıyoruz. Çanakkale’de başladık biliyorsunuz. Bu seneki etkinliklere. Konya’yla devam ettik. Şimdilik İstanbul. Festivali ve Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’yle beş etkinliğe çıktı. İnşallah her sene bir beş şehir daha ilave ederek tüm Türkiye’ye hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Bu kenti sizler beyninizde oluşturduğunuz kadrajla görüntüleyeceksiniz”

Etkinlikte konuşan Ünlü Fotoğrafçı Coşkun Aral ise, “Açıkça söylemek gerekirse Beyoğlu Kültür Yolu Festivali için en önemli anı yaşıyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelmiş farklı alanlarda fotoğraf sevdalısı olan objektifleri burada buluşturduk. 8 bin 500 yıllık kentimizin özellikle Galataport’tan bu muhteşem rotadan birbirinden farklı 3 tane tema ve bu temaların ilki de sayın bakanımız açıklayacak ben açıkçası temaları önümde görüyorum. Bu kenti birazdan sizler beyninizde oluşturduğunuz kadrajla görüntüleyeceksiniz” dedi.