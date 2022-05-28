Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla resmen başladı. 16 gün boyunca yüzlerce etkinliğin sanatseverlere buluşacağını vurgulayan Bakan Ersoy, tüm İstanbulluları festivale davet etti.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali "1500 Fotoğrafçı ile Fotomaraton" etkinliği ile başladı. AKM’de düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 16 gün sürecek. Festival geniş kitlelere yayıldı. Bu seneki katılım daha fazla. 5 binden fazla sanatçı katılıyor. Gündüz gece 7 den 70’e herkesi kapsayan, sanatın her türünü kapsayan etkinlikleri İstanbul halkını buluşturacağız. Bu festivaller biz Türkiye’ye yayacağız dedik. Aynı tarihlerde Başkent Kültür Yolu festivaline de dün akşam start verdik. İlk senesin olmasına rağmen yoğun katılım var" ifadelerini kullandı.

Marka şehirler oluşturmak için yapılacak kültür etkinliklerinin önemli olduğunu vurgulayan Bakan ersoy, "Kültür rotaları marka şehirlerimiz için çok önemli. Bunlar bir süre sonra şehrin markasını oluşturuyorlar. Bizimki uluslararası bir etkinlik. Yurt dışından da çok sayıda katılım var. Türk sanatçıların yabancı sanatçılarla buluşması doğu ile batının sinerjisi olarak da görülebilir. Sonuçları da çok mutlu ediyor. İstanbul’u turizm adına da önemli bir şehrimiz. Bu markasını sanatla kuvvetlendirdiğiniz zaman rakipleri ile yarışacak hale geliyor. Geçen yıl yaptığımız yoğun çalışmalarımız vardı bunun sonuçlarını almaya başladık. Mayıs ayı itibariyle İstanbul turist rekorları kırmaya başladı. Pandemi öncesi rakamları bile geçtik. 2019 çok üzerinde yolcu alıyoruz şu anda. Şu anda İstanbul’da otellerde yer kalmadığını öğreniyoruz. Çok mutluyuz. Bu etkinlikleri arttırmak istiyoruz" diye konuştu.

Tüm İstanbulluları festivale davet eden Bakan Ersoy, "İstanbullulardan beklentim bu fırsatı kaçırmasınlar. 16 gün boyunca hem çocuklarına hem kendileri her yaş grubuna hitap eden yüzlerce etkinliklere katılsınlar. Bazı uygulamalarımız var. Sitelerimizden takip edebilirler. Sosyal medyadan takip edebilirler" dedi.