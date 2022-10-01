Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile başladı. Kültür Yolu Festivali’nin amacına ulaştığını söyleyen Bakan Ersoy, "Kültür ve sanatın rotası olarak halkımızın dikkatini çeken bir rota oluşacak" dedi.

Bu yıl İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya olmak üzere 5 şehirde düzenlenecek Kültür Yolu Festivalleri’nin ilki olan ’Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile başladı. Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergi ve sanat merkezlerini gezen Bakan Ersoy, etkinliğe katılanlar ile de fotoğraf çektirdi. İstiklal Caddesi’nde yürüyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşların ve yabancı turistlerin sevgi gösterisiyle karşılaştı. Birçok kişi Bakan Ersoy ile fotoğraf çektirmek istedi. Caddede dolaşmaya devam eden Bakan Ersoy, yol üzerindeki esnafları da ziyaret etti. Ersoy, bir seyyar satıcının tezgahından kestane yerken, bir restoranda ise kendisine ikram edilen midye dolmanın tadına baktı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Galatasaray Meydanı’na geldiğinde nöbet tutan Çevik Kuvvet polislerini görünce yanlarına gitti ve onlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sergileri tek tek gezip bilgi aldı

Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un ilk sanat durağı, “Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergileri 40. Yılı Sergisi” oldu. Buradaki eserler hakkında bilgi alan Ersoy, daha sonra sergiyi gezerek inceledi. Ersoy bir sonraki ziyaretini ise, Salt Galata’da düzenlenen ’Sahnede 90’lar Sergisi’ne yaptı. Bakan Ersoy ardından Pera Müzesi’ndeki sergilere geçti. Ersoy, buradaki gezisini tamamladıktan sonra Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde bulunan, “19. Yüzyıl Yazar, Seyyah ve Sanatçılarının Gözünden Beyoğlu Sergisi"nin açılışına katıldı.

“İstanbul’a gelenler kültür ve sanatla en hızlı bu rotayla buluşacağının farkına vardı”

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışından sonra konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu sabahtan itibaren etkinliklerimiz hayata geçmeye başladı. Paydaşlarımız konserlerini, sergilerini çağdaş sanattan klasik sanata kadar bütün etkinliklerini hayata geçirmeye başladı. Birincisi ile karşılaştırdığımızda özel sanat kurumlarının bu rota üzerine taşınmaya başladığını fark ettim. Zaten Kültür Yolu Festivali’ni başlatırken asıl amacımız buydu. Tam istediğimiz şekilde gidiyor. Şimdi üç haftalık bir Kültür Yolu Festivali etkinliği olacak ama sonrasında da yıl boyunca kültür ve sanatın rotası olarak hem İstanbulluların hem de halkımızın dikkatini çeken bir rota oluşacak. Herkes İstanbul’a geldiğinde kültür ve sanatla en rahat, en hızlı buluşacağı noktanın bu rota üzerindeki kurumlar olacağının farkına vardı. Bu da bizi çok sevindiriyor. Hedefe uygun bir şekilde gidiyoruz. Gayet başarılı gidiyor” dedi.

Bakan Ersoy kendi elleriyle lokum sardı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, daha sonra Galataport İstanbul Paket Postanesi’ndeki bir lokum dükkanına gitti. Burada “Ottoman 1860 Türk Lokumu Sarma" workshopuna katılan Bakan Ersoy, tezgahın başına geçti ve lokum sarıp makasla kesti. Ersoy, kendi elleriyle hazırladığı lokumu mekanda bulunanlara da ikram etti. Renkli anlara sahne olan bu etkinliğin ardından Ersoy’un İstanbul’daki son durağı Galataport’ta bulunan “Duvarları Aşmak Enstalasyon” isimli sergi oldu. Buradaki eserleri de inceleyip bilgi alan Ersoy, Antalya’daki Altın Portakal Film Festivali’nin açılışına katılmak üzere İstanbul’dan ayrıldı.