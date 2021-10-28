banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 29 Ekim’de başlıyor

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 29 Ekim ile 14 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. Festival kapsamında Taksim Camii, Taksim Maksemi ve Atatürk Kültür Merkezi’nde “Mirasın İzinde” temasıyla ebru, taş baskı, kaligrafi ve hat branşlarında sergiler, söyleşiler, atölyeler, imza günleri ve belgesel gösterimleri gerçekleşecek.

Kültür Sanat 28.10.2021, 11:16
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 29 Ekim’de başlıyor

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 29 Ekim ile 14 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. Festival kapsamında Taksim Camii, Taksim Maksemi ve Atatürk Kültür Merkezi’nde “Mirasın İzinde” temasıyla ebru, taş baskı, kaligrafi ve hat branşlarında sergiler, söyleşiler, atölyeler, imza günleri ve belgesel gösterimleri gerçekleşecek.

Beyoğlu Kültür Festivali kapsamında gerçekleştirilecek "Mirasın İzinde" programında sergiler, atölyeler, söyleşiler gerçekleştirilecek. Cahide Erel, Günseli Kato, Gürcan Mavili, Hikmet Barutçugil, Mehmet Koçer, Savaş Çevik, Semih İrteş ve Şehnaz Biçer gibi geleneksel sanatların usta isimlerinin, geleneksel sanatlardan hat, ebru, tezhip, minyatür, çini, seramik, cilt ve kalemişi kullanılarak biçimlendirdiği eserleri Geleneğin Küpleri Sergisi’nde sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Geleneksel Sanatlar Derneği’nin katkıları ile gerçekleşecek etkinlikler arasında Taksim Camii Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Selçuklu Sergisi, Taksim Camii Maksem girişinde gerçekleşecek Hû Heykeli ve İslam Mimarisinde Cami fotoğrafları sergileri yer alacak.

Sanatçı Levent Karaduman’ın 230 cm boyunda tamamen el işçiliğiyle, HÛ kelimesi merkezinde ürettiği eser; geleneksel sanat unsurlarını tablo ve levha formundan alıp güncel ve minimalist bir yaklaşımla heykele dönüştürmüş. Hû Heykel etkinlik süresince ziyaret edilebilecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali süresince her gün Elmas Altun ile hat, Rıdvan Özalp ile kaligrafi, Gülay Kıran ile taş baskı ve Uğur Taşatan ile ebru atölyeleri Taksim Camii Kültür Merkezi içerisinde gerçekleşecek.

Üç mekânda, 15 gün boyunca geleneksel sanatlar

Taksim Camii Kültür Merkezi içerisinde sergilerin ve atölyelerin yanı sıra; 30 Ekim’de Aras Neftçi “İslam Mimarisinde Cami”, 31 Ekim’de Abdullah Oğuzhanoğlu “İslam Mimarisinde Cami Tezyini”, 1 Kasım’da Ahmet Akcan “Sanat Eserinde Telif Hakları”, 6 Kasım’da İhsan Açık “Yeni Cami Tasarımları”, 7 Kasım’da Prof. Dr. Safa Yeprem “Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlarda Dini Müzik” ve 8 Kasım’da Muhammet Bayram “Sanat Faaliyetlerinde Vergilendirme” konularında söyleşiler yapılacak.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde, 1-5 Kasım 2021 tarihleri aralığında, her gün 14:00 - 15:30 saatleri arasında “İstanbul’un Ustaları” belgeselleri izleyicilerle buluşacak. Uğur Taşatan, Zehra Çekin, Mamure Öz, Güvenç Güven, Nursen Güven, Ömer Faruk Şerifoğlu, Gürcan Mavili, Akın Kurt ve Semih İrteş konuk sanatçı olarak gösterim salonunda bulunacak, yorumları ile izleyicilere eşlik edecek.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3