Beyoğlu Kültür Yolu Edebiyat Buluşmaları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Beyoğlu Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Edebiyat Buluşmaları bugün başladı. Edebiyatseverler, Edebiyat Buluşmaları’na yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Beyoğlu Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Edebiyat Buluşmaları bugün İstiklal Millet Kütüphanesi’nde başladı. Edebiyatseverleri, İstanbul’un göbeği olan Beyoğlu’nda buluşturan ilk etkinlikte; Defne Suman, okurlarıyla buluştu. Yaz Sıcağı, Emanet Zaman, Kahvaltı Sofrası romanlarının yazarı Defne Suman, Nermin Mollaoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Silinmeyen Anılar” temasıyla geçmişin izlerini günümüze taşıyan Beyoğlu’nun tarihi apartmanları ve edebiyatını konu aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da edebiyatseverlerle birlikte söyleyişi takip etti. Gençlerin sorularını yanıtlayan yazar Suman, söyleşiden sonra gençlere imzaladığı kitaplardan verdi. Başkan Yıldız da yazara Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kitabını hediye etti.

“Amacımız kitabı mahalleye yaymak”

Beyoğlu Kültür Günleri’nin başladığını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu Kültür Günleri’miz başladı. Ben bir kitap kurduyum ve bir kalem meraklısıyım. Beyoğlu bu anlamda kültürün ve sanatın başkenti. Bugün değerli hocalarımız burada söyleşide bulundular. Bu mekan kütüphane ve aynı zamanda yemek lokanta şeklinde restorandı. Biz daha çok kitapla gençlerimizi buluşturalım dedik. Şu an mahallelerimizde bu tür mekanları kütüphanelere dönüştürüyoruz. Amacımız yazarlarımızla gençlerimizi buluşturmak ve aynı zamanda kitabı da mahalleye yaymak. Gençlerimizin ve çocuklarımızın bu saatlerde bu mekanlara gelip kullanmaları için yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çocuk atölyelerinden polisiye ve korku edebiyatına, yazı atölyelerinden gezi turlarına kadar birçok etkinliğin düzenlendiği Beyoğlu Kültür Yolu-Edebiyat Buluşmaları, 4-8 Kasım tarihleri arasında yazarları ve edebiyatseverleri bir araya getirecek.