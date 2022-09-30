Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, İstanbulluları Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne davet etti

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yarın başlayacak ve 23 gün sürecek 3. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne tüm İstanbulluları davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğini yapacağı 3. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali yarın düzenlenen törenle başlayacak. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, 23 gün sürecek etkinliğe tüm İstanbulluları davet etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKM’den Taksim Camii’ne Atlas Sineması’ndan Narmanlı Han’a Alkazar’dan Mevlevihane’ye Galata Kulesi’nden Galataport’a uzanan büyük bir çizgide tarihe şahitlik edileceğini söyledi. Başkan Yıldız, 6 binden fazla sanatçının katılacağı festivalde birbirinden farklı etkinliklerin olacağını dile getirdi. Başkan Yıldız, 1 Ekim’de başlayacak olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne İstanbulluları davet etti.

“Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

Festivale ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin 3.’sünü düzenliyoruz. Uluslararası bir festival Beyoğlu İstanbul’un Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı kültür ve sanatta ilklerin merkezi. Atatürk Kültür Merkezi, sinema, opera, sergi salonlarıyla artık yeni buluşma noktamız oldu. Beyoğlu Kültür Yolu’n başlangıç noktasındayız. Buradan bütün milletimizi İstanbulluları, Beyoğluluları Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne davet ediyoruz. 6 binden fazla sanatçının katıldığı bin etkinliğe şahit olacağımız sergilerle, operayla, baleyle ama en çok da gençlerimizin milletimizin yoğun katılım gösterdiği konserlerde açık hava etkinliklerinde bir arada olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza bağlı bu anlamda teşekkür ediyorum sayın bakanımız yoğun bir gayret gösteriyor. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. AKM’den Taksim Camiine oradan Atlas Sineması’na Narmanlı Han’a Alkazar’a akabinde Mevlevihane’ye Galata Kulesi’ne oradan Galataport’a uzanan büyük bir çizgide tarihe şahitlik edeceğiz. Bu etkinlik 23 gün sürecek. 1 Ekim 23 Ekim tarihleri arasında devam edecek. 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek etkinlikler olacak” dedi.