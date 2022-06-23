Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Posterist” sergisinin açılışına katıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Posterist” isimli uluslararası poster sergisinin açılışına katıldı. “Ayrımsız” temasıyla düzenlenen serginin Beyoğlu’nun tarihi geçmişiyle uyumlu olduğunu söyleyen Başkan Yıldız, “Beyoğlu’nda bu sergi çok çok anlamlı” dedi.

Dünya genelinde insanları etkileyen olaylara daha yakından bakmak için, “Ayrımsız” teması ile düzenlenen “Posterist Uluslararası Poster Sergisi” Beyoğlu’nda açıldı. Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta konuşan Haydar Ali Yıldız, “Ayrımsız” teması ile düzenlenen serginin, yüzyıllardır birçok kültüre ev sahipliği yapan Beyoğlu’na çok yakıştığını söyledi.

“Beyoğlu’nda bu sergi çok çok anlamlı”

Serginin Beyoğlu’nda açılmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Yıldız, “Özellikle dijital bir çağda, birbirimizi daha çok anlamaya, dinlemeye ve birbirimizle konuşmaya ihtiyacımız olan bir çağda ’Posterist’ adlı serginin tam da Beyoğlu’nda, farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı dillerin, farklı dinlerin özgürce var olduğu Beyoğlu’nda bu sergi çok çok anlamlı. Serginin ilkini Ayasofya’nın hemen yanına açtığımızda ifade etmiştim. Bu serginin ilk önce, öncelikle ve her zaman en çok yakışacağı yer Beyoğlu demiştim ve bugün bu sergi Beyoğlu ile buluşuyor. Çünkü Beyoğlu’nda yüzyıllardır bu farklı diller, farklı kültürler, farklı inançlar, farklı medeniyetler var oldu. Hem geleneği hem geleceği hem moderni kucaklayan yüzyıllardır var olan Beyoğlu’nda, o farklılıkların zenginlik kabul edildiği Beyoğlu’nda ’Ayrımsız’ temalı ’Posterist’ sergimiz hayırlı olsun” dedi.

Sergi 23 Haziran-15 Ağustos arası açık olacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın konuşmasının ardından, sergi sanatseverlerle buluştu. Yıldız da sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. “Posterist” sergisinin 23 Haziran ile 15 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacağı öğrenildi.