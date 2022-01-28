Beykoz’da 5 bin kişiye 1 ton hamsi ikramı

Beykoz Belediyesi Sahil etkinlik alanında horon ve kemençeli renkli bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Karadeniz’in sevilen sanatçısı Onay Şahin sevilen şarkılarını seslendirdi. Etkinlikte yaklaşık 5 bin kişiye 1 ton hamsi ikram edildi.

Beykoz Belediyesi tarafından önceki yıllarda da organize edilen ve büyük ilgi gören horon ve kemençe eşliğinde hamsi ikramı etkinliği bu yıl da devam etti. Karadeniz’in sevilen sanatçısı Onay Şahin’in sahne aldığı etkinlik Beykoz sahilde bulunan etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Onay Şahin’in sevilen şarkıları ve kemençe ile birlikte alanda horon çeken vatandaşlar, Beykoz Belediyesi tarafından ikram edilen hamsinin tadına baktı. Soğuk havaya rağmen alanı dolduran Beykozlu vatandaşlar, sanatçı Onay Şahin’in şarkılarına eşlik etti. Beykozlu vatandaşların doyasıya eğlendiği etkinlikte, soğuk havaya rağmen alanı dolduran vatandaşlar kemençe eşliğinde horon oynadı. Etkinlikte, Beykoz Belediyesinin tarafından 1 ton hamsi yaklaşık 5 bin kişiye ikram edildi. Yöresel kıyafetli görevlilerin etkinlik alanında kurulan alanda pişirip servis ettiği hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

1 ton hamsi 5 bin kişiye ikram edildi

Etkinlikte, mısır unuyla hazırlanan yaklaşık 1 ton hamsi, tavalarda pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Etkinliğe katılan Samet Tek, "Öncelikle Belediye Başkanımız Murat Aydın’a teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Beykoz ilçemizde Karadeniz etkinliklerini burada yaşatması gerçekten çok güzel oldu. Beykoz’a bu sene çok kar yağdı. Hamsinin kulağına kar deyince daha lezzetli oluyor. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan Asuman Karadağ,” Etkinlik çok güzel, karabalık, balık çok lezzetliydi. Ben iki tane yedim. Konser çok güzel, sanatçımız çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Buyursun gelsinler” şeklinde konuştu.