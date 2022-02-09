“Beykoz Yöre Buluşmaları” gala gecesinde ilçedeki 118 yöre ve köy derneğinin temsilcileri bir araya geldi

Beykoz’da, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihi ve doğal güzelliklerinin, kültürel zenginliğinin, kardeşlik ve dayanışma ikliminin özel belgesellerle sergilendiği “Beykoz Yöre Buluşmaları”, ilçedeki 118 yöre ve köy derneğinin ağırlandığı gala gecesiyle başladı. 2 ay sürecek olan etkinliğin gala gecesine Başkan Murat Aydın da katıldı.

Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 118 yöre ve köy derneğinin katıldığı Beykoz Yöre Buluşmaları Kavacık Yaşam Merkezi’nde başladı. Programa; Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, dernek üye temsilcileri katıldı. Program, ilçeye özgü kardeşlik ve dayanışma kültürüne dikkat çekmek ve katkıda bulunmak amacıyla düzenlendi. “Beykoz Yöre Buluşmaları” programıyla ilçedeki yöre ve köy dernekleri üyeleri hemşerileriyle buluştu. Anadolu’nun kardeşlik ve dayanışma ikliminden esintiler taşıdığı Beykoz Yöre Buluşmaları vesilesiyle ilçede temsilcisi bulunan her yöreye, ilçeye ve köye gidilerek özel belgesel çekimi yapıldı. Beykoz’un sosyal ve kültürel renklerini oluşturan yöre ve köylerin tanıtımının yapıldığı gala gecesinde 118 yöre ve köyün kolaj belgeseli gösterildi.

“Beykoz’un renklerini oluşturan hemşehrilerimizin ata topraklarıyla ilgili 113 belgesel yaptık”

Gala gecesi hakkında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Beykoz’un renklerini oluşturan hemşehrilerimizin ata topraklarıyla ilgili 113 tane belgesel yaptık. O belgeselleri, önümüzdeki günler, haftalar ve aylar içerisinde hemşerilerimiz ile beraber her yöreyi ayrı ayrı izleyeceğiz. Bu akşam özet bir görüntü sunulacak. Hemşehri temsilcilerimizin dernekleri olan dernekler birliklerimiz ile ilk organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Batıdan Doğu’ya Anadolu’nun 7 bölgesinden Rumeli’den Kafkaslar’a hemşerilerimiz vakti zamanında buraya gelmişler, Beykoz’u yurt edinmişler. Onların ata topraklarını, ata topraklar ile bağlarını bu belgesellerimiz ile göstermiş olacağız. Bu akşam bu 113 belgeseli 21 akşamda göstermeyi özet olarak planlıyoruz” dedi.

“Programdan çok memnunuz, Beykoz’un bu güzelliği de hemşericiliğe dayanıyor”

Gala gecesine katılan Kars, Iğdır, Ardahan Dernek Başkanı Esengül Yılmaz, “Beykoz mozaik bir yer. Beykoz’da hemşericilik çok ön planda, o yüzden ki dernekler de çok ön planda. Sağ olsun Belediye Başkanımız böyle bir kültür buluşması yaptı. Çok memnunuz, çok güzel. Beykoz’un bu güzelliği de hemşericiliğe dayanıyor. O yüzden Murat Aydın’a çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gala yaptı, bu daha devam edecek. Yaklaşık 2 ay boyunca böyle yöresel buluşmalarımız olacak“ ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kavacık Yaşam Merkezi ile Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi’nde yapılan “Beykoz Yöre Buluşmaları”, 2 ay sürecek.