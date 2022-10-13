Beykent, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması finalinde

8’incisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Ödüller; Radyo Yayıncılığı, Görsel Yayıncılık, Dijital Yayıncılık ve İletişim Kampanyası olmak üzere 4 farklı kategoride dağıtılacak.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından eğitim, kültür ve sanat hayatı ile yayıncılık alanına destek olmak ve üniversite öğrencilerinin iletişim alanındaki yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nın ön değerlendirme süreci tamamlanarak, ilk 10 eser "trtgeleceginiletisimcileri.com" internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Oğuzhan Türkdönmez, ‘İletişim Kampanyası’ kategorisinde "Hepimizin Geleceği Sosyal Sorumluluk Projesi"yle finale kalmaya hak kazandı.

Ödül töreni, 4 Ekim 2022 Pazartesi günü TRT2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.