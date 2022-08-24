Beyazperdede bir ilk: Karagöz animasyon oluyor

Daha önce Karagöz’ü tiyatro sahnesine adapte eden Murat Karahüseyinoğlu, ilk defa animasyon bir Karagöz filmini beyazperdeye taşıyor.

Geleneksel Türk tiyatrosunun renkli figürü Karagöz, beş asra yakın süre rağbet görmesine rağmen son asırda ihmal edilerek tiyatro sahnelerinde az yer buldu. Karagöz’ü daha önce tiyatroya adapte eden Murat Karahüseyinoğlu, şimdi ise ilk defa bir animasyon Karagöz filmini beyazperdeye aktarıyor. 26 Ağustos’ta gösterime girecek “Karagöz Yar Bana Bir Eğlence” adlı film, Osmanlı kültürünün önemli bir unsurunu, geleneksel dokusunu koruyarak günümüze taşıyor. Dört senede hazırlanan filmin yapımcılığını İsrafil Kuralay ve Bilal Arıoğlu üstleniyor.

“Shakespeare onlar için neyse, Karagöz de burada o”

Yönetmen ve Senarist Karahüseyinoğlu, filmiyle ilgili, “Karagöz, neredeyse seyirlik hiçbir şeyin olmadığı bir dönemde çıktı. Kaynaklarda 1400’lü yıllara gittiğine dair bilgi var. Dikkat ederseniz bu Batı’daki Shakespeare dönemine rastlıyor. Yani Shakespeare onlar için neyse, Karagöz de burada o” diye konuştu. Sinemacıların günümüzde geleneği bilmediğini, geleneği bilmeyince de ona dair eser vermenin mümkün olmadığını vurgulayan Karahüseyinoğlu, bir başlangıç olması adına bu filmi yaptıklarını vurguladı.

“1986’da Hayali Torun Çelebi’den ders aldım”

1986’da Karagöz sanatçısı Hayali Torun Çelebi’den ders aldığını söyleyen Karahüseyinoğlu, sonrasında kendisi hakkında bir belgesel çekip, 8 oyununu kaydederek Ramazan ayında dizi gibi yayımladığını ifade etti.

“Karagöz, 800 yıldır yıkılamayan bir sanat”

Karagöz için “800 yıldır yıkılamayan bir sanat” diyen Yönetmen ve Senarist Karahüseyinoğlu, “İnsan sevdiği birini görmüş gibi oluyor, içini sevinç kaplıyor. Bu, ölmüş bir yakınınızla tekrar buluşmak gibi. Biz bu filmle yetişkin Karagöz’ü tekrar insanlara hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.