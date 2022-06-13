Rumeli ve serhatboyu kültürünü konu alan roman ve araştırmalarıyla tanınan Halil Delice’nin yeni kitabı Beyaz Güle Al Kan Düşünce romanı, Ötüken Neşriyat tarafından yayınlandı.

Delice, bu romanında, Avrupa topraklarını vatan kılanları, akıncı torunlarını, bunların hayata bakışlarını, sevdalarını, gülü, gülün temsil ettiği değerleri ve Osmanlı’nın kahpece bu topraklardan nasıl atıldığını anlatıyor.

1876’da gül yağının elde edildiği günlerde Filibe çevresinde çıkan Bulgar isyanının, bu isyan içinde düğümlenen Nadya ile Halil İbrahim’in aşkının dile getirildiği romanda, gül şehri Kızanlık, gülün Rumeli Türkü için ifade ettiği anlam, gülün esrarı, gülevi, gül ayna, erlikten gül erliğe, gül erenliğe, hatunluktan gülserliğe ve gülserenliğe giden gönül yolu, Abdülaziz Han’ın şehit edilişi, Abdülhamit Han’ın güller diyarıyla gönül bağı anlatılıyor.

Beyaz Güle Al Kan Düşünce romanında bize Avrupa’da medeniyetlerin en güzelini kurduran değerlerimizin son temsilcileri Rumeli Türklerini, onların sevda ve mücadelelerini gözler önüne seriyor. Delice, "Serhat boyunda, Ayşegül’den Fatmagül’e kadınlarımıza ismini veren gülün, kızlarımızın çeyizinin başköşesinde yer alan ve damat tarafından yüz görümlülüğü olarak takılan beşibiryerde altınının, kırmızı ve yeşil duvakların ne ifade ettiğini bu romanda anlattık" diyerek şunları söyledi:

"Geline yüz görümlülüğü olarak verilen beşibiryerde altını, gelinin yüzünü örten al ve yeşil duvaklar, gelinin eline kına yakılması serhat boyu kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Beşibiryerde altını, İslam’ın beş şartına ve evliliğin beş altın kuralına işaret eder. İslam’ın beş şartını yerine getirmek; kadını, dünya ve ahrette saadete kavuşturur Beşibiryerde altını aynı zamanda; aile saadetinin evliliğin beş altın kuralında; sabır, tevekkül, kanaat, gıybet etmeme ve kusuru her zaman kendinde görmede olduğunu anlatıyor.

Al duvak; erkeğin Allah rızası için dini, vatan, bayrak ve ailesi için şehit olmasını, yeşil duvak ise; kadının, eşi, yuvası, çocukları için her türlü fedakarlığa katlanmasını, iffeti ve namusunu muhafaza için şehitliği göze almasını işaret etmektedir.

Geline kına yakılması, kadının yuvası, namusu, kocası, çocukları, ebedi güzellikler için kurban olmasını temsil eder".

Cihanı Titreten Türk Koca Yusuf/Yalnızca Güle Yenildi, Cihan Şampiyonu Kara Ahmet/Güreşle Kızılelmayı Aradı, Görmedin mi Alişimi Tuna Boyunda romanları ve Spor Geleneğimiz ve Kırkpınar kitabıyla Serhatboyu kültürünü anlatan Delice, Beyaz Güle Al Kan Düşünce romanıyla, Osmanlı’nın Avrupa topraklarından nasıl atıldığına ışık tuttu.