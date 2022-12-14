Betül Ak Örnek'ten yeni kitap: 'Evliliğin Üç Hali: Başlarken, yürütürken ve bitirirken...'

"Bu kitap yalnızca evli insanlar için değil, evlenmeyi düşünen ya da evlilik planı yapan herkes için de iyi bir kılavuz olacak. Evliliğin sadece görünen ve gösterilmeye çalışılan tarafını değil her noktasını detaylıca anlatmaya çalıştım."

Neden evlilik üzerine bir kitap yazmayı tercih ettiniz?

Uzm. Aile Danışmanı olarak çalışma alanım aile ve ilişkiler. Aile olmak ve daha da önemlisi aile kalabilmek hem toplumun sağlıklı devamı hem de bireylerin fiziksel ve psikolojik iyi oluşları açısından çok önemli. Aile kalabilmek sağlam bir evlilik yapabilmekle ve evliliği doğru yürütmekle başlıyor o yüzden evliliği doğru anlamamız gerekiyor.

Evliliğin psikolojik iyi oluşa katkısını biliyoruz ancak fiziksel iyi oluş dediniz bu ne demek?

Psikolojik sağlığımızdaki bozukluklar fiziksel sağlığımızı da etkiliyor biliyorsunuz bir bu tarafı var diğer tarafında ise yapılan araştırmalar gösteriyor ki evli bireyler evli olmayanlara göre daha az hastalanıyor. Evli bireylerde kalp krizinden ölme, karaciğer sirozuna yakalanma ve intihar teşebbüsü oranı, evli olmayanlara göre daha azdır. Evlilerin ortalama yaşam süreleri evli olmayanlara göre daha uzundur ve çok ilginçtir ki araştırmalarda aynı sonuçların evlenmeden birlikte yaşayan çiftler için geçerli olmadığı görülmüştür. Bu bize evlilik bağının insanları birlikte yaşamaktan daha özel kutsal bir bağ ile iyileştirdiğini gösteriyor tabii bunlar sağlıklı bir evlilik için geçerli. Eşlerin birbirlerine karşı negatif ve düşmanca tavırlar sergilediği sağlıksız evliliklerde bireylerin, sağlıklı evliliklere nazaran bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğu ve daha sıklıkla hastalandıkları, özellikle daha fazla depresyon geçirdiklerini gözlemliyoruz.

Sağlıklı bir evlilik nasıl olmalı?

Sağlıklı bir evlilik çiftlerin evliliklerinden doyum aldığı birlikteliktir. Evlilik doyumu dediğimiz şey ise birçok faktörü içinde bulundurur. Sağlıklı bir evliliğin oluşmasını sağlayan bir diğer ifade ile evlilikten alınan doyumu arttıran üç temel ayak duygusal, zihinsel ve cinsel birlikteliktir bu üç alanda kişiler birbirlerine uyum sağlayamıyor ve tatmin olmuyorsa evlilikler sallanmaya başlıyor tıpkı bir ayağı yere tam basmayan bir masanın diğer ayaklarının da sallanması gibi… duygusal birliktelik çiftlerin duygularını kucaklaması ve görmezden gelmeden konuşup, sevgilerini belli etmesi zihinsel birliktelik ise amaç ortaklığı ve çatıştıkları konularda çözüm odaklı olmaları. Cinsel birlikteliği ise biliyorsunuz evliliğin temelinde cinsellik var. Dengeli ve bireylerin arzuladığı cinsellik yaşanmayınca da evlilik olumsuz yönde ilerliyor.

Kitapta ‘biz’ olabilmek ‘bir’ olabilmekten daha önemlidir demişsiniz bu ne demek açabilir misiniz?

Geleneksel evlilik anlayışında evlilikler iki yarım kişinin eşini bulup bir tam olacağı efsanesiyle başlar ancak kadın ve erkek elma ve armut gibi düşünelim iki farklı yarımdır ki -gerek fiziksel gerek psikolojik açıdan farklıyız- elma ve armudun iki yarım parçası birleşince bir tam olur mu? Olmaz tabi. Evliliği kişileri yarım sayan bir anlayışla başlatarak birey olarak biricikliği yok saymış ve insanları bağımlı ilişkilere mahkûm etmiş oluyoruz. Nitekim iki birden her zaman büyüktür. İnsanlar gibi zamanla evliliklerde değişti ve artık sorunların çoğu bireyin kendi olamadığı, benliklerinin evliliğin içinde eriyip yok olduğu, kendi alanlarını açamadığı, ihtiyaç ve isteklerini görmezden geldiği ya da saygı duyulmadığı için çıkıyor. O yüzden diyorum ki ben olmadan biz inşa edilemez ve kendi olarak sevilen, koşulsuz kabul edilen kişilerin kurduğu ‘biz’ lik evlilik için gereken en büyük değerdir.

Kitabın içeriğinde hangi konular var?

Kitabı okuyan herkesin genel olarak evlilikle ilgili ihtiyaçları olan konuları bulmasını isteyerek üç bölüme ayırdım. Başlarken, yürütürken ve bitirirken… kitabım kendini tanımak ile başlayıp ayrılık ile bitiyor. Ayrılık düşüncesiyle yola çıkılmıyor ancak ayrılık evliliklerde her zaman bir ihtimaldir ve gerekiyorsa yaşanmalıdır o yüzden bu bölümü yazmadan geçmek evlilik konusunu eksik bırakmak olurdu. Bağımlı ilişkilerden, eş seçimine, cinselliğe, sınır koymaya, doğru iletişim tekniklerine, sevgi dillerine, evlilik öncesi dönemlere ve sevmek üzere birçok başlığa yer verdim.

Kitap kimler için?

Bu kitap yalnızca evli insanlar için değil, evlenmeyi düşünen ya da evlilik planı yapan herkes için de iyi bir kılavuz olacak. Evliliğin sadece görünen ve gösterilmeye çalışılan tarafını değil her noktasını detaylıca anlatmaya çalıştım. Ayrıca ‘Evliliğin Üç Hali'ni okuyan herkes yalnızca evliliğe değil tüm ilişkilere dair de tatmin olacağı bilgilerle karşılaşmış olacak. Kitabı yazarken hem çevremden hem tecrübelerim ve fikirlerimden ve akademik olarak çok sayıda kaynaktan faydalanarak en ideal sonucu ortaya çıkarmaya çalıştım. Kısacası, kitabı okuyan herkesin ‘bir de bu taraftan bakmış oldum' demesini istiyorum. Umarım, bu niyet okuyucuda da bir karşılık bulmuş olur.