Beş asırdır misafirlerini ağırlıyor

Sivas’ta bulunan ve mimarisiyle Türkiye’de sayılı tarihi eserler arasında yer alan Behrampaşa Hanı 5 asır öncesinde olduğu gibi bugün de misafirlerini ağırlıyor.

Sivas kent merkezi Paşabey Mahallesinde bulunan Tarihi Behrampaşa Hanı Osmanlı döneminde Sağır Behrampaşa tarafından yaptırıldı. Elde edilen kaynaklara göre 1576 yılında yaptırılan ve uzun süre atıl durumda kalan eser günümüzde, beş asır öncesinde de olduğu gibi han konseptinde kullanılıyor. 2015 yılında Duman kardeşler tarafından aslına uygun olarak restore edilen Behrampaşa Hanı şimdilerde misafirlerin büyük beğenisini topluyor. 48 odalı 95 yataklı otelde Türk hamamı, kafe, restoran, sıpa merkezi gibi bölümlerde bulunuyor. Behrampaşa hanının girişinde orijinal ferman ve tuğra bulunuyor.

“Türkiye’de tek’’

Hanla ilgili açıklama yapan Tarihi Behrampaşa Turizm A.Ş. İşletme Müdürü Sait Kepenek, “Böyle bir bina Türkiye’de tek. Emsali yok. Bunu yeniden Sivas halkına bir hediye şeklinde oluşmuştur. Bina şu anda ilk yapıldığı tarihteki gibi, şu anki tabiriyle otel hizmeti, restoran ve kafe olarak hizmet vermektedir. Behrampaşa o zamanki beylerbeyi, Osmanlı döneminde Sivas’ın eski valisi diyelim. Kanuni Sultan Süleyman, 2.ci Selim zamanında yapılan bir bina. 1573 yılında başlanıyor, 3 yıl gibi bir sürede yapılabiliyor. İlk hizmet alanı han. Daha sonra garnizon, talebe yurdu, askeriye, karakol, terminal gibi hizmetler vermiş. En son çalışmalarda biraz değeri kaybedilmiş. Çok fazla deformasyon oluşmuş. Ecdadımızın böyle bir tarihi yok olma aşamasına gelmiş. Şu anda tarihi Behrampaşa hanı olarak aslına uygun olarak restore edilmiş çağımıza uydurularak en güzel şekilde yapılmıştır. Osmanlı ecdadından gelen bu bina herkesin hizmetine açık bir şekilde faaliyetini sürdürüyor’’ dedi.

48 odalı 95 yataklı otel

Tarihi Behrampaşa Hanı İşletme sahibi Sinan Duman, bugün otel olarak kullanılan binanın kervansaray olarak inşa edildiğini belirtip, “Burası ecdadımızın o dönem ipek yolu üzerinde 1 günlük uzaklık mesafesinde kervansaray otel olarak yapmışlar. Günümüzde de biz 2015 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünde yapı işleri olarak alarak aslına uygun olarak restorasyonunu yaptık. Günümüzde de 48 odalı 95 yataklı Turizm Kültür Bakanlığından alınan ‘Özel Konaklama Tesis’ belgeli bir yer haline getirdik. Otelin yanı sıra içeride yaklaşık bin metrekareye yakın kafe alanı var. 600 metrekare restoran alanı var. Tarihi Türk hamamı ve sıpa merkezi, konferans salonu var’’ şeklinde konuştu.