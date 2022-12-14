Beril Anılanmert’in ’Seyir Defteri’ sergisi açıldı

Seramik sanatçısı Beril Anılanmert’in ’Seyir Defteri’ başlıklı sergisi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde açıldı.

Farklı tekniklerdeki seramik formları ile tanınan seramik sanatçısı Beril Anılanmert’in ’Seyir Defteri’ başlıklı sergisi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde 13 Aralık 2022’de açıldı. Anılanmert’in ’Seyir Defteri’nde sanatçının önceki yıllarda açtığı pek çok sergiden örneklerin yanı sıra son zamanlarda ürettiği yeni eserleri de yer alıyor. Sergide seramik formların yanı sıra pentür karakterindeki karolar ve enstalasyonlar sanatseverlerle buluşuyor.

Geçtiğimiz yıl İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ağırlanan sanatçının eserlerini Ankara Ulus’ta bulunan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında yer alan Ankara Sanat Galerisi’nde ücretsiz ziyaret edilebiliyor.