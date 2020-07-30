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"Ben Devrim: Beni Benden Dinleyin’’ isimli belgesel roman yayımlandı

DEVRİM OTOMOBİLİ: YARIM KALAN DEVRİM RÜYASI, BİR ÖNCÜNÜN ROMANI NURİ DEMİRAĞ, KALEM İLE KAĞIDIN AŞKI VE SAKLI KENTİN SIRDAŞI ESERLERİNİN YAZARI PROF. DR. MUHİTTİN ŞİMŞEK, "BEN DEVRİM: BENİ BENDEN DİNLEYİN’’ İSİMLİ YENİ ÇIKAN BELGESEL ROMANIYLA DEVRİM’İN 59 YILLIK HİKAYESİNİ OKUYUCULARLA BULUŞTURDU.

Kültür Sanat 30.07.2020, 11:02
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"Ben Devrim: Beni Benden Dinleyin’’ isimli belgesel roman yayımlandı

Devrim Otomobili: Yarım Kalan Devrim Rüyası, Bir Öncünün Romanı Nuri Demirağ, Kalem ile Kağıdın Aşkı ve Saklı Kentin Sırdaşı eserlerinin yazarı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, "Ben Devrim: Beni Benden Dinleyin’’ isimli yeni çıkan belgesel romanıyla Devrim’in 59 yıllık hikayesini okuyucularla buluşturdu.

Prof. Dr. Muhittin Şimşek, kitabın önsözünde okuyucularına şöyle sesleniyor:

"Bir semboldür Devrim, en sıkıntılı, en bunalımlı dönemde nelerin başarılabileceğinin sembolü, imkansız sanılanın imkanlı, yapılamaz denilenin yapılabildiği, olumsuzlukların olumlu kılındığı bir projenin adıdır Devrim...2020 teknolojisi ile bir otomobilin prototipinin yapılabilmesi için 24 aylık bir süreye ihtiyaç varken, 1961’in Türkiye’sinin teknolojik, sosyal ve ekonomik şartlarının da göz önünde bulundurulduğunda dört buçuk aydan daha az bir zamanda, yani 129 günde dört otomobil yedi motorun imalatı olmazı oldurmak değilse nedir? Devrim ile ilgili çok yazıldı, çok çizildi, belgesel oldu, sinema filmi oldu... Ama hiçbiri ’onu, onun kadar’ anlatamazdı. İşte bu çalışma, onu kendi dilinden anlatan bir çalışmadır. “Devrim” kendi dilinden kendini, doğumunu, geçirdiği evreleri, yaşadıklarını, yaşanılanları anlatıyor. O doğarken Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve siyasal durumunu da gözler önüne seriyor. Kimler doğumunda ebelik yaptı, kimler o henüz doğmadan anne karnında, kimler doğduktan sonra yürüdüğünü görerek öldürmeye çalıştı. Bu çalışma esas itibarıyla Devrim otomobilinden devrin otomobiline geçen süreçte ülkenin teknolojik ve sosyolojik tahlilini de yapmaktadır. Yarım Kalan Devrim Rüyası kitabı bir Cumhuriyet dönemi sanayileşme kitabı idi. Ben Devrim: Beni Benden Dinleyin kitabı ise münhasıran Devrim’in 59 yıllık serencamını kendi dilinden anlatan bir çalışmadır."

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