‘Belki Sonra’ sergisi Ankara’da açıldı

Ankara’da 15 sanatçının video, heykel, obje ve resimlerinden oluşan 25 özgün eserinin yer aldığı ‘Belki Sonra’ sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın resmi açılışını gerçekleştirdiği ‘Belki Sonra’ sergisi, Cumhuriyet Müzesi Sığınak Sanat ve Teknoloji Alanı sergi salonunda açıldı. 15 sanatçının video, heykel, obje ve resimden oluşan 25 özgün eserini içeren sergi, 15 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

"İçinde bulunduğumuz mekan 1960’lara kadar İkinci Meclis olarak Türkiye’ye, milletimize hizmet etmiş"

Serginin açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Alpaslan, Sığınak Sanat ve Teknoloji Alanı’nın çok önemli bir mekân olduğunun altını çizerek, “Yaptığımız çalışmalar ve restorasyon sonucunda bu önemli mekanı kültür ve sanat camiasına etkinlikler için hazır hale getirdik. Böyle bir çalışmayı yaptığımızdan dolayı memnuniyetimi ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. İçinde bulunduğumuz mekan 1960’lara kadar İkinci Meclis olarak Türkiye’ye, milletimize hizmet etmiş. 1942’li yıllarda o savaş ortamında Meclisin savaş ortamında çalışabilmesine imkan sağlamak için sığınak olarak düzenlenmiş bir mekan. 1960’lardan sonra da Cumhuriyet Müzesi olarak faaliyetlerini sürdürmekte. Biz kültür varlıklarımızı, özel yapılarımızı tekrar ihya etmek, milletimizin, ülkemizin hizmetine sunmak çerçevesinde bu restorasyon çalışmalarını tanımlayarak bu ilk sergiyle beraber kültür ve sanat camiasına, sanat ve teknoloji anlamında etkinliklerde bulunmak üzere hizmete açmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Alpaslan, açılış töreninin ardından davetlilerle birlikte sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.