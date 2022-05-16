Belgesel film festivalinin fotoğraf yarışması finalistleri belli oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde yer alan "Fotoğraf Yarışması"na katılan finale kalanlar belli oldu.

Bu yıl 8-11 Haziran’da gerçekleştirilecek olan "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temalı festival çerçevesinde düzenlenen "Belgesel Film Yarışması" içersinde yer alan fotoğraf yarışmasının finalist ve sergilenecek fotoğraflar jüri üyeleri tarafından belirlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Alanında ilk ve tek olan festivalimiz, kısa bir süre sonra start alacak. İnanıyorum ki tüm kesimlerin ilgisini çekecek birbirinden güzel programlarda, Safranbolulu hemşehrilerimizle birlikte 4 günlük süreçte; hem bir şeyler öğrenerek bilgi birikimimize yenilerini dahil edeceğiz hem de eğlenerek doyasıya bir festival yaşayacağız. Tüm jürimize verdikleri büyük emekten dolayı teşekkür ediyorum. Her biri diğerinden değerli eserler arasından seçilen eserlerin sahiplerini de kutluyorum” dedi.

Yarışmada finalist ve sergilenmeye hak kazanan eser sahipleri ise şu şekilde:

“Alena Tsygankova, Alahattin Kanlıoğlu, Ahmet Harmancı, Ali Baykala, Aygül Harmancı, Barış Topdemir, Cemil Belder, Egemen Ergin, Erdoğan Karadağlıoğlu, İsmail Serhat Şahin, Levent Ateş, Mehmet Yılmaz, Murat Kaplan, Nihat Toprak, Nuri Çoban, Ramazan Çırakoğlu ve Sheıkh Ibrahim Khalilullah.”