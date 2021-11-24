banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Yargıtay'dan iş arama izni ile ilgili emsal karar
Yargıtay'dan iş arama izni ile ilgili emsal karar
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram, ons altın ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram, ons altın ne kadar?

Belediye kütüphanelerine e-devlet üzerinden erişim açıldı

Dijital değişim ve dönüşüm anlamında ciddi bir hamle yapan İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden sağlanan hizmet sayısına 3 yeni başlık daha ekleyerek toplam 49 kalem işlemi e-devlet üzerinden sunmaya başladı.

Kültür Sanat 24.11.2021, 12:49
Belediye kütüphanelerine e-devlet üzerinden erişim açıldı

Dijital değişim ve dönüşüm anlamında ciddi bir hamle yapan İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden sağlanan hizmet sayısına 3 yeni başlık daha ekleyerek toplam 49 kalem işlemi e-devlet üzerinden sunmaya başladı.

İnegöl Belediyesi’nde başlayan dijital değişim ve dönüşüm ile birlikte bu alanda çalışmalar sürüyor. Özellikle son dönemde online işlemler ve e-devlet üzerinden sunulan hizmetler konusunda ciddi bir çalışma yürüten İnegöl Belediyesi, buradan sunduğu 46 hizmet ile Türkiye’de e-devlet üzerinden en fazla hizmet sağlayan belediye unvanına sahip olmuştu. Bugün itibariyle 3 yeni hizmet daha e-devlette aktif hale getirilerek toplam hizmet sayısı 49’a yükseldi.

İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, son olarak vatandaşların kütüphanecilik hizmetlerini online olarak yapabileceği e-devlet üzerinden Belediye Kütüphanelerinde Katalog Tarama, Belediye Kütüphanelerine Üyelik Başvurusu ve Belediye Kütüphaneleri Üyelik Bilgisi Sorgulama başlıklarını aktif hale getirdi. Vatandaşlar artık kütüphanecilikle ilgili bu 3 hizmeti online olarak gerçekleştirebilecekler.

En kıymetli hazine zaman

Belediye Başkanı Alper Taban, 3 yeni hizmet ve e-devlet üzerinden sunulan hizmetlerin 49’a yükselmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İnegöl Belediyesi olarak teknoloji çağının gerekliliklerini eksiksiz şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Taban, “Dünya değişiyor, gelişiyor. Teknoloji her gün bir adım daha ileri giderken, İnegöl Belediyesi olarak bizler de bu değişim ve dönüşümün gerisinde kalmak istemiyoruz. Bu noktada ciddi bir atılım içerisindeyiz. Günümüzün en kıymetli değeri, zaman. Bizler de vatandaşlarımıza zaman kazandıracak, işlemlerini online olarak yapabilecekleri uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda e-devlet üzerinden sağlanan hizmetler noktasında yoğun bir mesai harcıyoruz. Nihayetinde artık kaçamayacağımız ve uzak duramayacağımız bir dijital ağ var dünyada. Bilişim hizmetleri noktasında sürekli yenilikleri görüyoruz. Artık sanal ticaretler, beraberinde sanal alışverişler, fuarlar, buluşmalar, toplantılar hepsini bizzat kendimiz yaşıyoruz. Tabii bunlarla ilgili olarak da kurum yönetimi noktasında bunların altyapısını oluşturarak hizmetlerimizin vatandaşlarımıza kolayca cep telefonu ve bilgisayarlarına kadar ulaşmasını sağlamış oluyoruz” dedi.

İnegöl Belediyesi’nin uzun zamandır e-devlet üzerinden sağlanan hizmetlerde en fazla hizmeti veren Belediye pozisyonunda olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, “Bilgi İşlem Dairemiz yeni yeni hizmetlerin sunulması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Bugün itibariyle daha önce 46 olan hizmet sayımızı toplamda 49’a yükseltmiş oluyoruz. Yine bu alanda 1400 belediye arasında en fazla hizmet veren belediye unvanımızı da sürdürmüş oluyoruz. Yeni hizmete alınan işlemlerimiz kütüphanelerimizle ilgili. Gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği kütüphanelerimiz için 3 ayrı işlem e-devlette hizmete sunuldu. Artık e-devlet üzerinden Belediye Kütüphanelerinde Katalog Tarama, Belediye Kütüphanelerine Üyelik Başvurusu ve Belediye Kütüphaneleri Üyelik Bilgisi Sorgulama başlıkları aktif hale getirildi. Devreye alınan bu hizmetlerin kurumumuza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7