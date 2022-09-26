Belediye başkanı, babası vefat eden personeline kız istedi

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, geçen yıl babasını kaybeden belediye personelini en mutlu gününde yalnız bırakmayarak kız istedi.

Kastamonu Belediyesi’nde, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt’un danışmanı olarak görev yapan ve geçen yıl babasını kaybeden Abdurrahman Kartal, dünya evine girmek için ilk adım atacağı kız isteme merasimine Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Ralmi Galip Vidinlioğlu’nu davet etti. Başkan Vidinlioğlu, söz merasiminin düzenlendiği Uğurlu Konaklarına giderek Cemre Kocaman’ı ailesinden istedi. Kız isteme merasiminin ardından genç çiftin söz yüzüklerini de Başkan Vidinlioğlu takarak kurdeleyi kesti.

Genç çiftlere nasihatlerde bulunan Başkan Vidinlioğlu, “Bundan önce arkadaşlarımızın her biri kendisine münhasırdı. Fakat artık birliktesiniz. Artık birsiniz. Onun için bunun kıymetini bilin. Birbirinizin elini hiç bırakmayın. Tabii ki hayatın içinde her şey olabilir. İyi günde olacak, kötü günde olacak. Üzüldüğünüz zamanlar da olacak, sevindiğiniz zamanlar da olacak. Fakat tek başına mücadele yerine artık ‘biz’ olarak mücadele vereceksiniz. Birlikte bütün zorlukların üstesinden geleceksiniz” dedi.