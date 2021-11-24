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Bayrampaşa’da Cengiz Özkan’la türkü gecesi
Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahne alan Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Cengiz Özkan, Bayrampaşalı’lara türkü ziyafeti verdi.
Kültür Sanat 24.11.2021, 11:24
Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahne alan Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Cengiz Özkan, Bayrampaşalı’lara türkü ziyafeti verdi.
Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Cengiz Özkan Bayrampaşa Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Konserde sevilen türkülerini seslendiren Özkan, Bayrampaşalı sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.