Bayram şekerleri ve bayram harçlıkları Başkan Oğuz’dan

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlarını kutladığı vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.

Başka Oğuz, Ramazan Bayramı namazını vatandaşlarla birlikte Ulu Cami’de kıldı. Bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Oğuz, kendileriyle sohbet ederek bayramlarını kutladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği namaz sonrasında Kahramankazan Belediyesi tarafından vatandaşlara bayram şekeri dağıtıldı. Başkan Oğuz da belediye personelleriyle birlikte vatandaşlara bayram şekeri ikramında bulundu. Bayramların toplum hayatımızda çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Oğuz, “Tüm halkımızın ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum” dedi.

Çocuklara bayram harçlığı verdi

Başkan Oğuz daha sonra, belediyelerince Milli Egemenlik Parkı’nda düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Başkan Oğuz’un yanı sıra İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve ilçe protokolü de katıldı. Yapılan toplu bayramlaşmanın ardından, dualar edildi. Oğuz, bayramlaşmanın ardından, burada bulunan çocuklara bayram harçlığı vererek, onlarla sohbet etti. Oğuz daha sonra ise vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Oğuz, yürüyerek geldiği ve programın bitiminde yine yürüyerek ayrıldığı etkinlik alanına geliş ve gidişinde karşılaştığı vatandaşlarla da bayramlaşarak, bir süre sohbet etti. Oğuz ve ilçe protokolü daha sonra ilçe emniyet müdürlüğü, zabıta müdürlüğü, jandarma komutanlığı, itfaiye, Kahramankazan Devlet Hastanesi ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret ederek, görevi başındaki personellerle bayramlaştı.

Toplumsal birlik vurgusu

Başkan Oğuz, bayramların sevgi, kardeşlik ve hoşgörü duygularının pekiştiği günler olduğunu belirterek, “Bayramlar toplumsal birliğimizi sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Ramazan Bayramı’ının da bütün bu değerleri barındıran dinimizin anlamlı günlerinden biridir. Bu vesileyle toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutmalıyız. Bu anlamlı ve özel günlerde, akraba ve komşularımızın yanı sıra kimsesizlerimizi de ziyaret ederek bayramları ruhuna uygun yaşamalıyız. Ramazan Bayramı’nın başta aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimiz ile tüm İslam âlemine, ülkemize, insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.