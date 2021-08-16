Bayrak Şairi’nin adı yaşatılıyor

Altındağ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Feridun Çelik Mahalle Kütüphanesi hizmete girdi. Kütüphaneye bayrak temalı şiirlerin şairi Arif Nihat Asya’nın ismi verildi.

Altındağ’a bir kütüphane daha kazandırıldı. Kısa bir süre önce açılan Yıldıztepe Mahalle Kütüphanesi’nin ardından, Feridun Çelik Mahallesi de kütüphanesine kavuştu. Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın isminin verildiği kütüphane, mahalle sakinlerinin büyük beğenisini topladı. Başta öğrenciler olmak üzere, her yaştan mahalle sakini kütüphaneye koştu.

“Her mahalleye 1 kütüphane”

Her mahalleye bir kütüphane yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Feridun Çelik Mahallesi’nde yapımını tamamladığımız kütüphane hizmete girdi. Mahalle sakinleri, özellikle de gençlerimiz büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu. Çalışmaları hızla tamamladık, kitapların yerleşimi bitti ve kütüphanemiz hizmete açıldı. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

“Kütüphanelerin gördüğü ilgiden çok memnunuz"

Başkan Balcı ayrıca, "Kütüphanelerin gördüğü ilgiden çok memnunuz. Görüyoruz ki, kütüphaneler önemli bir ihtiyaç... Her gittiğimiz ortamda öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlar. Biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Altındağ’ın her mahallesine kütüphane yapacak, öğrencilerimize çok daha uygun koşullar sunacağız" ifadelerini kullandı.