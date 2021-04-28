Batman’daki 600 yıllık tarihi Hıdır Bey Camisi bakımsızlıktan yıkılmak üzere

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Hamam Mahallesi’nde bulunan 600 yıllık tarihi Hıdır Bey Camisi cemaati, daha önce vakıf olan camilerinin bakımsızlıktan yıkılmak üzere olduğunu belirterek restore edilmesini istiyor.

Kozluk ilçesinde ibadete açık en büyük tarihi cami olan Hıdır Bey Camisi, çeşitli onarımlardan geçtiği için tarihi dokusu beton sıvalarla kaplanmış durumda. Minaresi yıkılan tarihi caminin duvarlarını süsleyen kufi yazı, güneş sembolü ve değişik motifler, geçmişten günümüze izler bırakıyor. Geniş ve düz kesme taşlardan örülü 8 kolon üzerine inşa edilen tarihi cami cuma namazları için ibadete açılıyor.

Cami imamı Abdurrahman İnal babası ve bölge eşrafından duyduğu kadarıyla caminin vakıflara ait bir cami olduğunu cami içindeki şerefnamede buranın hicri 890 yılında Hıdır Bey tarafından yapıldığının yazdığını söyledi. İnal, "Caminin Hıdır Bey tarafından yapıldığını ve vakfa verildiği yazar. Uzun yıllar önce çökme tehlikesinden dolayı cami cemaati tarafından tadilat yapılmış, bunu duyan Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2 müfettiş görevlendirmiş ve sorumlular hakkında soruşturma açılmış. Bakımsız olan camimizin restore edilmesini istiyoruz" dedi.